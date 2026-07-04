Tres Estudiantes Salen por una Oferta de Trabajo y Desaparecen; Madre Revela el Último Mensaje

La desaparición de Justhin Enrique Torres Sandoval, Jordan Isaac García López y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, de entre 14 y 15 años, mantiene en alerta a las autoridades y a sus familias en Guadalajara, Jalisco.

Los tres adolescentes fueron vistos por última vez luego de asistir a su ceremonia de graduación en la Secundaria Técnica 113, ubicada en la colonia Lomas del Paraíso.

De acuerdo con la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas de Jalisco, ya se desplegó un operativo de búsqueda para localizar a los menores, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Madre de uno de los adolescentes revela el último mensaje

Entre los jóvenes desaparecidos se encuentra Justhin Enrique Torres Sandoval, cuya madre, Janeth, dio a conocer el último mensaje que recibió de su hijo antes de que se perdiera toda comunicación.

Según relató, el adolescente le escribió para decirle que no regresaría en tres meses. Además, compañeros de Justhin aseguraron que el menor les había comentado que consiguió un supuesto empleo, por lo que las autoridades investigan si esa oferta de trabajo pudo estar relacionada con su desaparición.

Desesperada, Janeth envió un mensaje público a su hijo:

"Te pido con todo el corazón, mi amor, que regreses a casa. Este es tu hogar. Estoy devastada".

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Cámaras captaron a los adolescentes antes de desaparecer

Imágenes de cámaras de seguridad muestran a Justhin, Jordan y Christopher caminando por calles de la colonia Lomas del Paraíso poco antes de que se perdiera todo contacto con ellos.

Tras la denuncia de sus familiares, las autoridades emitieron las fichas de búsqueda correspondientes y solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a localizar a los tres adolescentes.

La Vicefiscalía reiteró que cualquier dato sobre su paradero puede ser reportado de manera inmediata a las autoridades, mientras continúan las labores de búsqueda para dar con el paradero de los menores.