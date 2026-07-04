Tres Estudiantes Salen por una Oferta de Trabajo y Desaparecen; Madre Revela el Último Mensaje

La madre de uno de ellos reveló el último mensaje que recibió antes de perder contacto con su hijo

Los tres adolescentes fueron vistos por última vez luego de asistir a su ceremonia de graduación en la Secundaria Técnica 113, ubicada en la colonia Lomas del ParaísoLos tres adolescentes fueron vistos por última vez luego de asistir a su ceremonia de graduación en la Secundaria Técnica 113, ubicada en la colonia Lomas del Paraíso

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Justhin, Jordan y Christopher desaparecen tras su graduación en Guadalajara. La madre de Justhin revela un mensaje inquietante. Las autoridades piden ayuda para localizarlos.

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