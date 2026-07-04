Rumbo a Cuartos: ¿Qué Pasa si México Pierde o Empata vs Inglaterra Este Domingo?

La Selección Mexicana se enfrenta a Inglaterra este domingo 5 de julio 2026 por un boleto a cuartos de final, pero ¿qué pasa si pierde o empata? Aquí te explicamos.

Partido México vs Inglaterra mañana 5 de julio 2026México se enfrenta a Inglaterra por un pase a cuartos de final en el Mundial 2026. Foto: Reuters

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