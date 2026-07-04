Rumbo a Cuartos: ¿Qué Pasa si México Pierde o Empata vs Inglaterra Este Domingo?

La Selección Mexicana busca su pase a cuartos de final del Mundial 2026. Para conseguirlo, deberá enfrentarse a Inglaterra este domingo 5 de julio 2026, pero ¿qué pasa si pierde o empata? En N+ te explicamos qué sucede en este encuentro de octavos.

Los festejos para disfrutar de este encuentro se preparan en la Ciudad de México y otras partes del país, mientras ya está confirmada la hora, luego de confusión por algunos ajustes que se habían anunciado.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Afición de Colombia Toma el Ángel Tras Clasificar a Octavos Final en el Mundial

¿A qué hora juega México vs Inglaterra?

Se confirmó que el horario del partido México vs Inglaterra del domingo 5 de julio se mantiene a las 18:00 horas como estaba previsto en un inicio, y no a las 12:00 horas como se indicó el viernes.

Luego de que se señalara el cambio de horario, las reacciones por parte de la afición no se hicieron esperar, pero también el director técnico del Tri, Javier Aguirre, respondió que no estaba de acuerdo con el ajuste.

¿Qué pasa si México pierde contra Inglaterra?

Si la Selección Mexicana pierde contra Inglaterra, quedará eliminada de manera inmediata de la Copa del Mundo 2026.

Al tratarse de una fase de eliminación directa, el ganador avanza a los cuartos de final y el perdedor se despide del torneo.

¿Qué pasa si México empata con Inglaterra?

Si México empata con Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo, el partido se extenderá a dos tiempos extras de 15 minutos y, en caso de que se mantenga la igualdad, se definirá con una tanda de penales.

Finalmente, el equipo ganador se enfrentará en cuartos de final al vencedor de Brasil vs Noruega, que también se juega este domingo a las 14:00 horas.