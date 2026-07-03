¿Cómo Quedaron los Horarios de Octavos del Mundial 2026? Así Se Jugarán de Forma Oficial

Checa cómo quedan los cruces de los octavos de final del Mundial 2026, pues de acuerdo con el calendario ya están definidos los horarios de todos los partidos

Cómo quedaron los octavos de final del Mundial 2026 calendario y horarios oficiales de partidos 8vosMéxico sigue con vida y juega los octavos del Mundial 2026. Foto: Getty

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+