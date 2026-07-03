¿Cómo Quedaron los Horarios de Octavos del Mundial 2026? Así Se Jugarán de Forma Oficial

Prácticamente ya quedaron definidos los cruces de los octavos de final del Mundial 2026, por eso acá te mostramos el calendario y los horarios oficiales de todos los partidos que se jugarán, con todo y el ajuste que se le hizo al juego de México vs Inglaterra con el cambio de hora.

La noticia del cambio de horario del partido de México vs Inglaterra del Mundial cayó de sorpresa, por eso en una nota ya te contamos todo los que sabemos al respecto y las declaraciones que dio Javier Aguirre, director técnico de la Selección mexicana con esta modificación. También te decimos quiénes juegan este sábado 4 de julio 2026, en el comienzo de los 8vos de final.

¿Cómo quedaron los octavos de final del Mundial 2026? Así se juegan

Para esta fase de eliminación directa solo quedan 16 selecciones con vida en la Copa del Mundo. Poco a poco no acercamos a la recta final del torneo y los ocho partidos confirmados de octavos en el Mundial son los siguientes:

Canadá vs Marruecos.

Paraguay vs Francia.

Brasil vs Noruega.

México vs Inglaterra.

Portugal vs España.

Estados Unidos vs Bélgica.

Argentina vs Egipto.

Suiza vs Colombia.

Horarios de los partidos de octavos del Mundial 2026

Con los cruces prácticamente confirmados, también ya se hizo oficial el horario de cada uno de los ochos juegos que habrá a partir del sábado 4 y hasta el martes 7 de julio, correspondiente a los 8vos de final del certamen.

Canadá vs Marruecos : Se juega a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) del sábado 4 de julio 2026.

Paraguay vs Francia : Juegan a las 15:00 horas (3 de la tarde, tiempo del centro de México), del sábado 4 de julio 2026.

Brasil vs Noruega : Se juega a las 14:00 horas (2 de la tarde, tiempo del centro de México) del domingo 5 de julio 2026.

*México vs Inglaterra : Se juega a las 18:00 horas del mediodía (6 de la tarde, tiempo del centro de México) del domingo 5 de julio 2026.

Portugal vs España : Se juega a las 13:00 horas (1 de la tarde, tiempo del centro de México) del lunes 6 de julio 2026.

Estados Unidos vs Bélgica : Se juega a las 18:00 horas (6 de la tarde, tiempo del centro de México) del lunes 6 de julio 2026.

Argentina o Cabo Verde vs Egipto : Se juega a las 10:00 horas (tiempo del centro de México) del martes 7 de julio 2026.

Suiza vs Colombia: Se juega a las 14:00 horas (2 de la tarde, tiempo del centro de México) del martes 7 de julio 2026.

*Existió la posibilidad de un cambio de horario, pero la la FIFA nunca lo hizo oficial por ninguno de sus canales de comunicación, por eso se mantiene a las 18:00 horas, como lo indica el calendario del Mundial.

AO