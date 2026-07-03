Aguirre, en Desacuerdo con Cambio de Horario del México vs Inglaterra: "Me Rompen la Madre"

Javier 'El Vasco' Aguirre, director técnico de la Selección Nacional, se mostró en desacuerdo con el cambio de horario del partido México vs Inglaterra y aseguró “me rompen un poquito la madre”.

El domingo 5 de julio 2026 se juega el partido México vs Inglaterra por los octavos del Mundial de futbol.

México viene de un pase perfecto al sumar nueve puntos y luego vencer a Ecuador, sin recibir goles. Por su parte, Inglaterra le ganó a República Democrática del Congo, con lo cual obtuvo su pase a octavos.

El partido México vs Inglaterra será en el estadio sede CDMX, el cual será el último juego del Mundial 2026 en el país.

Este viernes, la FIFA confirmó quién será el árbitro central del partido México vs Inglaterra para el domingo 5 de julio 2026.

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¿Qué dijo Javier Aguirre sobre cambio de horario del México vs Inglaterra?

Javier Aguirre expuso su inconformidad este viernes por el cambio de horario del partido México vs Inglaterra y señaló que “estoy bastante encabronado”.

En entrevista con medios de comunicación, ‘El Vasco’ Aguirre dijo que luego del triunfo ante Ecuador “no sabíamos el rival, es cierto, nos daba igual, pero ahora sí me rompen un poquito la madre”, al hablar sobre el cambio de horario.

“Claro (que afecta, hay que cambiar la actividad) y la recuperación, y tengo dos jugadores tocados, no voy a decir cuáles, nos vienen bien esas 6 horas, parece una tontería, pero no lo es. Los médicos están trabajando para recuperarlos a las 6 de la tarde, no a las 12”.

‘El Vasco’ Aguirre dijo que por el cambio de horario tendría que quitar del cuadro titular a los “dos jugadores tocados”, pues no alcanzarían a recuperarse.

“Insisto, FIFA manda y a tragar ajo y agua”, dijo y aseguró que “no (me consultaron), ¿me consultas? A las 6 (pido el partido), el rival, es mi casa, mi horario y mi forma de ser, pero bueno, nada”.

Además, explicó que “claro (hay que ajustar desde ahora), la comida, la siesta, la dormida, la fisioterapia, parece una tontería, pero no lo es, están trabajando 60 personas para que 26 salgan a ganar el partido, no es cosa menor”.

Por último, aseguró que “yo puedo entender razones y argumentos y nadie me consultó e insisto sí estoy bastante encabronado. No hay más, a ganar”.