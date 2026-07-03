Aguirre, en Desacuerdo con Cambio de Horario del México vs Inglaterra: "Me Rompen la Madre"

El director técnico de la Selección Nacional mostró su inconformidad con el cambio de horario del México vs Inglaterra y aseguró que "nadie me consultó y sí estoy bastante encabronado”

Javier Aguirre, durante partido México vs Ecuador el 30 de junio 2026.Javier Aguirre, durante partido México vs Ecuador el 30 de junio 2026. Foto: AP
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+