La menor que fue víctima de agresión sexual en la ciudad de Matamoros ya fue dada de alta médica e ingresada a una casa hogar del sistema DIF en Matamoros, en donde continúa bajo protección y también recibirá el acompañamiento necesario.

Autoridades informaron que se mantiene el apoyo médico y psicológico para la menor con el objetivo de garantizar su bienestar y también su recuperación. Además, por supuesto, de brindarle atención integral durante todo este proceso que ahora la menor está enfrentando.

Por su parte, la madre deberá continuar con el acompañamiento y las terapias psicológicas que ofrece el sistema DIF, esto como parte del seguimiento establecido también por las autoridades.

Por estos hechos, Sirenio “N” fue detenido y vinculado a proceso, luego de que un juez determinara que existen elementos suficientes para que continúe el procedimiento judicial en su contra. Como parte de las medidas establecidas por la autoridad, permanecerá sujeto a las determinaciones del proceso mientras la Fiscalía continúa con la investigación.

Mientras tanto, la menor permanece bajo resguardo del sistema DIF y recibe atención médica y psicológica, en tanto continúa el proceso legal y las investigaciones para esclarecer los hechos.