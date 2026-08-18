Seguridad

Dan de Alta a Menor Víctima de Agresión Sexual en Matamoros; es Ingresada a Casa Hogar

Autoridades señalaron que la menor recibirá seguimiento médico y psicológico, además de acompañamiento integral.

Dan de Alta a Menor Víctima de Agresión Sexual en MatamorosDan de Alta a Menor Víctima de Agresión Sexual en Matamoros. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La menor víctima de agresión en Matamoros ya está bajo protección en una casa hogar del DIF, recibiendo atención médica y psicológica.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+