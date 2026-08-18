Accidentes

Policías Salvan a Bebé que se Atragantó con Pan en la Cuauhtémoc

El aviso llegó por el C2 Centro; la atendieron en el Hospital Infantil

Policías Salvan a Bebé que se Atragantó con pan en la CuauhtémocUna menor de un año recibe atención en la vía pública tras un atragantamiento, en la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: SSC-CDMX

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