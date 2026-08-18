Policías Salvan a Bebé que se Atragantó con Pan en la Cuauhtémoc

Una bebé de un año fue trasladada de emergencia a un hospital pediátrico luego de presentar dificultad para respirar por un atragantamiento con pan, en la alcaldía Cuauhtémoc, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Policías que realizaban labores de seguridad y prevención en la calle Manuel Payno y el Eje Central Lázaro Cárdenas fueron alertados por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro sobre una menor que no podía respirar.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Policías Salvan a Bebé de un Año que se Atragantaba en Calles de la CDMX

Según la corporación, al llegar al punto, los oficiales se entrevistaron con una mujer que se identificó como madre de la menor, quien les explicó que su hija se había atragantado con un pedazo de pan.

A solicitud de la madre, los oficiales trasladaron a la bebé a un hospital pediátrico cercano para que recibiera atención médica, señaló la SSC en su comunicado.

En un mensaje adicional difundido junto con un video del hecho, la corporación precisó que elementos del sector Asturias llevaron a la menor al Hospital Infantil de México Federico Gómez, y ubicó el hecho en la colonia Obrera.

La SSC señaló que su personal cuenta con capacitación para atender emergencias y pidió a la ciudadanía solicitar apoyo al policía más cercano ante cualquier situación que ponga en riesgo su integridad.