Accidentes

Nodriza Cargada con Ocho Autos Cae a Barranco en Libramiento Apizaco-Huamantla

Un tráiler que transportaba varios vehículos cayó a un barranco en la comunidad de San Miguel Contla, perteneciente al municipio de Santa Cruz.

Nodriza cae a un barranco en el Libramiento Apizaco-Huamantla.Nodriza cae a un barranco de 10 metros de profundidad en Tlaxcala. Foto: Rommel Pichardo | Quadratin

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Un tráiler nodriza cae 10 metros en un barranco en Tlaxcala tras perder el control. El conductor está a salvo, pero los autos que transportaba quedaron destrozados.

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