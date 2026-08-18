Nodriza Cargada con Ocho Autos Cae a Barranco en Libramiento Apizaco-Huamantla

La mañana de 18 de agosto un tráiler tipo nodriza cargada con ocho automóviles, cayó al fondo de un barranco cuando circulaba sobre el Libramiento Apizaco-Huamantla en el estado de Tlaxcala.

El accidente durante las primeras horas de este martes, cerca del kilómetro 6 a la altura de la comunidad de San Miguel Contla, perteneciente al municipio de Santa Cruz.

El operador del vehículo pesado identificado como Segio 'N'de 45 años de edad, logró sobrevivir a pesar de caer aproximadamente 10 metros de profundidad.

De acuerdo a su testimonio, un vehículo que circulaba sobre el Libramiento Apizaco-Huamantla, le cerró el paso ocasionando que perdiera el control, sumado a que se encontraba lloviendo.

Sergio 'N' se desestabilizó y debido a la maniobra, una parte de la nodriza se desprendió, no obstante, la cabina y el resto de la unidad cayeron de forma precipitada hacia el barranco.

Autoridades de emergencia fueron notificadas sobre este accidente por lo que de manera inmediata se movilizaron al sitio para poder rescatar al conductor implicado.

Afortunadamente el operador del tráiler no presentó lesiones que pusieran en riesgo su vida, sin embargo, los ocho vehículos que transportaba quedaron prácticamente en calidad de perdida total.

Sergio 'N' fue extraído del barranco, no obstante, el personal de emergencias lleva varias horas trabajando en el retiro de la unidad pesada y los vehículos que quedaron abajo.

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Con información de N+

MCS