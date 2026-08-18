Accidente Deja Cuatro Muertos en Agua Dulce, Veracruz; Hay Cierre de Carretera

Durante en la mañana de este martes 18 de agosto, se dio a conocer que sobre la carretera, El Burro-Agua Dulce a la altura de una conocida empresa, se registró un fuerte accidente, donde los primeros reportes indican un total de cuatro personas fallecidas, dos de ellas habrían quedado en el interior de un automóvil compacto y otras más al interior de la otra unidad.

Según datos recabados, también se habla de dos menores de edad que resultaron lesionados tras este fuerte impacto, en la zona se vio afectada la circulación vehicular, haciendo que los conductores tomaran otras rutas alternas ya que en el punto se dio el cierre total de la vialidad en tanto se realizaban las tareas de auxilio y rescate por parte de paramédicos y cuerpos de Protección Civil.

Estos hechos ocurrieron en la zona sur de Veracruz, al punto se trasladaron como primeros respondientes elementos de Protección Civil, y diversos cuerpos de emergencia, quienes hasta esta mañana en el lugar se siguen brindando las atenciones y realizan las labores correspondientes de rescate para llevar a las personas que resultaron lesionadas a un hospital a Agua Dulce.

También se trasladaron al punto autoridades ministeriales quienes se encuentran realizando las investigaciones para determinar cuáles fueron las circunstancias que ocurrió este percance y establecer oficialmente la identidad de las personas fallecidas.

Así los hechos ocurridos durante las primeras horas de este martes sobre una de las carreteras del sur de la entidad, donde el reporte de hechos indican varias personas fallecidas y lesionadas, pero se espera que en las próximas horas se de a conocer mayor información acerca de las identidades de las personas víctimas mortales de este siniestro.