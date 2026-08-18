Accidentes

Accidente Deja Cuatro Muertos en Agua Dulce, Veracruz; Hay Cierre de Carretera

En la zona derivado de este aparatoso choque se reporta completamente cerrado el paso vehicular en este sector del sur de Veracruz.

Movilización por aparatoso choque en el sur de Veracruz; Hay muertos y lesionadosMovilización por aparatoso choque en el sur de Veracruz; Hay muertos y lesionados. Foto: Miguel Montes de Oca

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Choque en el sur de Veracruz deja 4 muertos y 2 niños heridos. La vía de comunicación se reporta cerrada a a circulación vehicular. Continúan las labores de rescate.

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