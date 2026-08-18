Accidentes

Muere Mujer a Bordo de Motocicleta en Accidente Contra Tráiler en Carretera Unión-La Partida

El tráiler se incorporaba a la carretera por un retorno al momento del accidente en Torreón

El tráiler se incorporaba a la carretera por un retorno al momento del accidente en TorreónLa mujer perdió la vida en el lugar a causa del fuerte impacto contra el tráiler. Foto: N+

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La mujer perdió la vida en el lugar a causa del fuerte impacto contra el tráiler

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