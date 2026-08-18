Una mujer murió al sufrir un accidente a bordo de una motocicleta durante la mañana de este 18 de agosto del 2026, en la carretera Unión-La Partida, en Torreón.

La mujer fue identificada como Lucero Pérez Rojas, de 40 años de edad, quien viajaba a bordo de la motocicleta que era conducida por su esposo, Juan Antonio 'N', quien terminó lesionado de gravedad y fue trasladado a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja para recibir atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler de una empresa harinera se incorporaba a la carretera realizando un retorno con dirección hacia La Partida, cuando presuntamente cortó la circulación de la motocicleta, que se desplazaba con dirección de oriente a poniente.

La mujer perdió la vida en el lugar por el fuerte impacto, mientras que el hombre resultó con lesiones de consideración.

Elementos de la Policía Estatal así como de Tránsito y Vialidad fueron los primeros respondientes y acordonaron el área para permitir las labores correspondientes. Posteriormente, el Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se realizarían los procedimientos correspondientes.