Seguridad

Operador de Revolvedora que Causó Accidente en Interlomas Recibe Medida Cautelar

Carlos 'N' podría obtener una sentencia de hasta 10 años de prisión, en caso de ser declarado culpable

Accidente en Interlomas, Huixquilucan, EdomexAccidente en Interlomas, Huixquilucan, Edomex. Foto: Cuartoscuro

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El operador de revolvedora que causó accidente en Interlomas podría enfrentar 10 años de prisión. Medidas cautelares y cierre de investigación en octubre 2026.

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