Operador de Revolvedora que Causó Accidente en Interlomas Recibe Medida Cautelar

Carlos ‘N’, el operador de la revolvedora que causó un accidente en Interlomas, municipio de Huixquilucan, Estado de México (Edomex), recibió una medida cautelar durante su audiencia inicial, por el delito de homicidio culposo en agravio de una mujer conductora.

El juez de la causa calificó de legal la detención del hombre que conducía una revolvedora con la que golpeó la estructura de un anuncio publicitario que le cayó encima a la camioneta en la que viajaba la víctima, también se vinculó a proceso al detenido por los lamentables hechos.

Como medida cautelar, el juez determinó la presentación periódica los primeros cinco días de cada mes ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares (CEMECA) y la exhibición de una garantía económica por la cantidad de 250,000 pesos.

Cabe recordar que Carlos ‘N’, fue detenido por elementos de la policía municipal, luego de la muerte de la mujer de 53 años que viajaba en la camioneta, e ingresado al Centro Penitenciario de Tlalnepantla.

#Detenido



Elementos de la #FiscalíaEdoméx ingresaron a un sujeto identificado como Carlos “N” al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, y quien es investigado por su probable participación en el delito de homicidio culposo en agravio de una mujer ocurrido en el… pic.twitter.com/Ff175pYYKK — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 18, 2026

Además, se estableció como plazo de cierre de investigación complementaria de 2 meses, mismos que concluye 17 de octubre de 2026.

Carlos 'N' podría obtener una sentencia de hasta 10 años de prisión, en caso de ser declarado culpable.

Con información de N+

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