¿Hay Cambio de Preparatoria 2026? Estas Escuelas Ecoems Tienen Lugares Disponibles
Si no quedaste conforme con tu resultado Ecoems, consulta cómo puedes hacer un cambio de escuela preparatoria 2026
Si no quedaste conforme con tu resultado Ecoems, consulta cómo puedes hacer un cambio de escuela preparatoria 2026
Los resultados de Mi Derecho, Mi Lugar 2026 se dieron a conocer este martes 18 de agosto, y algunos aspirantes que no quedaron conformes con su asignación se preguntan si hay cambio de preparatoria. Por ello, a continuación te explicamos cómo consultar las escuelas Ecoems con lugares disponibles.
Este día se publicó la Gaceta Electrónica de Resultados Ecoems 202 y si aún no la consultas en una nota previa te decimos cómo verla para saber en qué prepa se quedó tu hijo. Además te traemos las fechas y requisitos para realizar la inscripción de la UNAM.
En caso de que no te hayan aceptado, o a tu hijo, en la escuela que querías, es importante que sepas qué opciones tienes, de acuerdo con la convocatoria de Mi Derecho, Mi Lugar 2026.
Para consultar las escuelas Ecoems con lugares disponibles, deberás ingresar al documento de la Gaceta Electrónica de Resultados, en el siguiente link:
Ahí, se presentan los planteles que actualmente cuentan con cupo. Sin embargo es importante tener en cuenta que estos lugares pueden agotarse por lo que se recomienda solicitar el ingreso cuanto antes. Estas son las instituciones con lugares disponibles:
Colegio de Bachilleres.
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.
Dirección General del Bachillerato.
Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias Del Mar.
Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA).
Centro Multimodal de Estudios Científicos y Tecnológicos del Mar y Aguas Continentales (CMM).
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI).
Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS).
Centro De Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS).
Instituto de Educación Media Superior.
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México.
Este proceso de admisión se realizará del 19 al 26 de agosto a través de la plataforma de Mi Derecho, Mi Lugar, de la siguiente manera:
Ingresar al portal https://miderechomilugar.gob.mx/ con su Llave MX
Validar y/o capturar su información personal.
Consultar las opciones educativas con lugares disponibles.
Revisar la información de la opción educativa en la que tenga interés en solicitar su admisión.
Realizar su solicitud de admisión en la opción educativa que elija.
Descargar su comprobante de admisión.
Seguir las indicaciones de su comprobante de admisión.
Además, las instituciones que forman parte de Ecoems cuyos planteles y especialidades aún tengan lugares disponibles después del 26 de agosto de 2026, ofrecerán dichos cupos mediante procedimientos individuales.
Por ello, se recomienda mantenerse pendiente de las convocatorias que den a conocer las escuelas en los próximos días. Aunque también es posible que no se abran nuevos espacios.
Es importante señalar que instituciones como la UNAM, el IPN y otras no ofrecen cambios de escuela de forma interna ni externa en el primer semestre, de ahí que los estudiantes deben quedarse con su asignación y esperar hasta el reingreso para solicitar otro plantel dentro del mismo organismo.
En este contexto, no existe el trámite de cambio de preparatoria como tal, pero los aspirantes pueden solicitar acceso en las escuelas Ecoems con lugares disponibles y no realizar la inscripción en el plantel que les fue asignado, aunque se corre el riesgo de perder su lugar.
PPP