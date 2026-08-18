¿Hay Cambio de Preparatoria 2026? Estas Escuelas Ecoems Tienen Lugares Disponibles

Los resultados de Mi Derecho, Mi Lugar 2026 se dieron a conocer este martes 18 de agosto, y algunos aspirantes que no quedaron conformes con su asignación se preguntan si hay cambio de preparatoria. Por ello, a continuación te explicamos cómo consultar las escuelas Ecoems con lugares disponibles.

Este día se publicó la Gaceta Electrónica de Resultados Ecoems 202 y si aún no la consultas en una nota previa te decimos cómo verla para saber en qué prepa se quedó tu hijo. Además te traemos las fechas y requisitos para realizar la inscripción de la UNAM.

En caso de que no te hayan aceptado, o a tu hijo, en la escuela que querías, es importante que sepas qué opciones tienes, de acuerdo con la convocatoria de Mi Derecho, Mi Lugar 2026.

Para consultar las escuelas Ecoems con lugares disponibles, deberás ingresar al documento de la Gaceta Electrónica de Resultados, en el siguiente link: