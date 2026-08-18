Educación

¿Hay Cambio de Preparatoria 2026? Estas Escuelas Ecoems Tienen Lugares Disponibles

Si no quedaste conforme con tu resultado Ecoems, consulta cómo puedes hacer un cambio de escuela preparatoria 2026

Checa Si Hay Cambio de Escuela Preparatoria 2026 y las Escuelas Ecoems con Lugares DisponiblesLos resultados Ecoems se publicaron este 18 de agosto 2026. Foto: Cuartoscuro
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