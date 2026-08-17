Confirman Cuándo Darán a Conocer Resultados del Examen de Control de la UNAM

Este lunes, 17 de agosto de 2026, inició la aplicación del examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la Ciudad de México (CDMX).

En conferencia de prensa, Javier de la Fuente, secretario general de la UNAM, indicó que el examen inició sin contratiempos y que la aplicación se realizará en tres turnos, en cada uno de los tres días, y en cada uno se atenderá a unos 6 mil 950 aspirantes, en promedio.

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“Son 4 mil 200 los que están haciendo el examen de 5 mil 200 que se habían inscrito”, indicó.

Explicó que hay tres pabellones que se utilizan en el Palacio de los Deportes, el domo y dos más. Varios jóvenes aspirantes llegaron desde las 5:30 de la mañana.

"Se ha presentado un 80% de los que se han inscrito para el examen”, dijo.

El secretario general de la UNAM informó que los resultados del examen de control se darán a conocer hacia el último fin de semana de agosto, previo al inicio de clases que será el 31 de agosto.

“Los alumnos que no se habrían presentado al examen por inscribirse en alguna otra universidad; es algo común, porque presentan el examen en diferentes instituciones”.

Aseguró que “todos los participantes quedarán conformes por la pulcritud del proceso”.

También rechazó que hubiera desplazamientos de aspirantes a sedes distintas por parte de la UNAM y explicó que “si hubo esas aplicaciones, se debió a la ubicación que pusieron los propios aspirantes. Siempre se trató de la forma en que hubiera las menores afectaciones”, dijo.

Con información de N+

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