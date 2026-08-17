Educación

Confirman Cuándo Darán a Conocer Resultados del Examen de Control de la UNAM

La UNAM rechazó que hubiera desplazamientos de aspirantes a sedes distintas y aclaró que los propios jóvenes indicaron su ubicación

examen de control presencial en el Palacio de los DeportesExamen de control UNAM presencial en el Palacio de los Deportes goy, 17 de agosto de 2026. Foto: Cuartoscuro

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Muy pronto se dará a conocer el resultado del examen de control de la UNAM. Conoce cómo se llevó a cabo el proceso sin contratiempos y la participación del 80% de los inscritos.

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