Denuncian Acumulación de Basura en Primaria de Ensenada, Baja California

Docentes de la Escuela Primaria Jesús Prado Luna, ubicada en el fraccionamiento Villas del Real II, denunciaron que el plantel suma tres semanas sin servicio de recolección de basura, lo que ha generado una acumulación crítica de desechos en las instalaciones.

Los maestros advirtieron que la constante acumulación de bolsas con residuos diarios se ha convertido en un grave foco de infección y un riesgo sanitario para los cientos de alumnos que acuden a tomar clase.

Ante esta situación, el personal docente hizo un llamado a la Dirección de Servicios Públicos Municipales de Ensenada para que acuda a enviar las unidades recolectoras y resuelva el problema.