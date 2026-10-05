Educación

Denuncian Acumulación de Basura en Primaria de Ensenada, Baja California

Maestros de la Escuela Jesús Prado Luna exigen la intervención inmediata de las autoridades

Bolsas y desechos acumulados en la Primaria Jesús Prado LunaBolsas y desechos acumulados en la Primaria Jesús Prado Luna | Foto: N+

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