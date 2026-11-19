La Escuela Náutica Mercante de Tampico se suma a los planteles educativos afectados por los casos de influenza estacional que se han registrado en el sur de Tamaulipas, luego de reportarse más de 150 contagios entre su comunidad estudiantil.

Ante esta situación y con el objetivo de evitar una mayor propagación de la enfermedad, las autoridades del plantel determinaron suspender las actividades presenciales desde la semana pasada, por lo que los estudiantes continúan tomando clases en línea.

El brote también podría afectar la participación de los alumnos en el desfile conmemorativo del 20 de noviembre, por el aniversario de la Revolución Mexicana, debido a que hasta el momento continúan bajo esta modalidad educativa. En las instalaciones de la institución solo hay asistencia del área administrativa y docentes.

La presencia de este virus ha generado afectaciones en al menos tres comunidades escolares de la zona sur de Tamaulipas, por lo que se recomienda a la población no bajar la guardia y mantener las medidas preventivas de higiene. Ya que la influenza estacional es una enfermedad que puede generar complicaciones y no debe tomarse a la ligera, alertaron autoridades.

Por otra parte, la Secundaria General Número 2 “Lauro Aguirre”, ubicada en la colonia Benito Juárez Tampico, donde un total de 758 estudiantes y personal educativo también se vieron involucrados en la medida preventiva.

Ante este panorama, las autoridades educativas determinaron suspender las actividades presenciales en 24 grupos y continuar con las clases a distancia, con el propósito de evitar una mayor propagación del virus.

Asimismo, en la Escuela Secundaria General No. 7 'Isaac Newton', ubicada en Ciudad Madero, el personal académico del plantel también determinó suspender temporalmente las clases presenciales para los alumnos de uno de sus grupos, como medida preventiva para evitar la propagación de la enfermedad.