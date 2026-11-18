La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) de Chihuahua confirmó la suspensión de clases para este viernes 20 de noviembre de 2026 en los planteles de Educación Básica de todo el estado, con motivo del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

La medida contempla a estudiantes de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, tanto en la ciudad de Chihuahua como en el resto de los municipios de la entidad.

De acuerdo con la dependencia estatal, la decisión responde a solicitudes de los organizadores de los festejos cívico-deportivos que se realizarán en diferentes municipios, con el propósito de facilitar la participación de estudiantes, docentes y familias.

¿Qué niveles educativos no tendrán clases en Chihuahua?

La suspensión de actividades escolares aplicará en los siguientes niveles:

Educación inicial o maternal

Preescolar

Primaria

Secundaria

En el caso de las instituciones de educación media superior y superior, el anuncio de la SEyD no establece una suspensión general, por lo que se recomienda consultar los avisos de cada escuela para conocer si tendrán actividades.

¿A qué hora será el desfile del 20 de noviembre en Chihuahua capital?

En la ciudad de Chihuahua, el desfile conmemorativo por el aniversario de la Revolución Mexicana está programado para comenzar a las 10:00 horas.

El recorrido iniciará en el cruce de la avenida Venustiano Carranza y la calle Ignacio Allende. Posteriormente, avanzará por la avenida Juárez hacia el este y concluirá en la avenida Cristóbal Colón.

La conmemoración es por el inicio de la Revolución Mexicana, movimiento armado que comenzó el 20 de noviembre de 1910, luego del llamado de Francisco I. Madero para levantarse contra el gobierno de Porfirio Díaz.

PT