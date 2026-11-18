Un vehículo de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) chocó contra una pickup particular debajo del puente de Lázaro Cárdenas y Río Nuevo, en Mexicali, accidente que también afectó a un tercer automóvil luego de que una llanta se desprendiera y saliera proyectada.

Erick McGregor, jefe de Peritos de Tránsito de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), informó que el agente de la FESC circulaba con estrobos encendidos y a exceso de velocidad, además de que presuntamente se pasó un semáforo, lo que provocó el impacto contra el vehículo particular.

Debido al choque, una llanta se desprendió de la unidad oficial y salió proyectada, alcanzando a un tercer vehículo que también resultó afectado.

El agente que conducía la patrulla fue trasladado lesionado para recibir atención médica. La unidad involucrada pertenecía al grupo K9 de la corporación estatal. Sin embargo, al momento del accidente no llevaba ningún perro a bordo.

Información Kitzia Flores

APG