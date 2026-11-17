José Ramón ‘N’ fue vinculado a proceso por el delito de fraude, luego de presuntamente vender un vehículo con reporte de robo en Ensenada.

De acuerdo con la investigación, el imputado habría recibido 175 mil pesos por la unidad durante una operación realizada el pasado 27 de marzo, en una plaza comercial ubicada en la colonia Carlos Pacheco.

Tras analizar los datos presentados, un juez determinó vincularlo a proceso y le impuso como medida cautelar prisión preventiva justificada.

Las autoridades continuarán con el procedimiento legal correspondiente para esclarecer los hechos.

APG