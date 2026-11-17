El Vans Warped Tour regresa a México en 2027 y confirmó las fechas de su segunda edición para el festival que se realizará en la Ciudad de México (CDMX).

Hasta el momento, los organizadores no han dado más detalles sobre la venta de boletos ni el cartel de bandas, comparado con la preventa para las sedes de Estados Unidos que arranca el próximo 20 de noviembre de 2026.

¿Cuándo será el Vans Warped 2027?

Se realizará el 11 y 12 de septiembre de 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México (CDMX).

Su formato ha destacado por funcionar como un campamento o feria de verano que recorre decenas de ciudades por temporada, juntando a más de 100 bandas.

Combina conciertos con rampas de skateboarding y carpas de concientización social o activismo. Ha servido como trampolín para impulsar la carrera de bandas y artistas icónicos como Blink-182, Green Day, Paramore, Fall Out Boy, My Chemical Romance y Katy Perry.

Vans Warped 2027, música independiente y patinetas

Nació en 1995 por Kevin Lyman y Ray Woodbury con la visión de crear un festival que uniera la música independiente con la cultura urbana y de los aficionados a la patineta.

Originalmente iba a llamarse "The Bomb", pero tras el atentado en Oklahoma City en abril de 1995, se descartó el nombre por respeto y adoptaron Warped gracias a una alianza con la revista Warp de Transworld Publications, con la que Lyman ya organizaba eventos benéficos de snowboard y skate.

En su primera gira de 1995 el festival tuvo buen recibimiento, pero no generó ganancias esperadas. Se buscó patrocinadores y los fundadores se preparaban para hablar con Calvin Klein en Nueva York cuando Vans los contactó directamente en California.

En una breve reunión con directivos de Vans como Steve Van Doren, acordaron un patrocinio con la única condición de que el skateboarding fuera parte fundamental del evento, así nació de manera oficial el Vans Warped Tour.

HVI