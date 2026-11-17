Avanza el último bimestre del año y las celebraciones de Navidad y Fin de Año se ven cada vez más cercanas. Dado que es una de las temporadas más esperadas para católicos y no creyentes en México, en N+ te decimos cuándo es el primer domingo de Adviento y qué relación tiene con el árbol de Navidad.

Si bien en una nota te dimos a conocer cuál es la mejor fecha para instalar este adorno en casa, vale la pena conocer su significado.

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¿Cuándo es el primer domingo de Adviento 2026 y qué se hace ese día?

En la religión católica el Adviento se reconoce como el tiempo de preparación para la Navidad. Para los creyentes este periodo invita a fortalecer la fe para esperar el nacimiento de Jesús.

El Adviento abarca cuatro domingos hasta llegar al 24 de diciembre, y cada uno de estos representa una etapa de camino hacia la Navidad, que se simboliza con el encendido de velas de cuatro colores distintos.

De modo que el 29 de noviembre de 2026 se celebra el primer domingo de Adviento 2026, que simboliza La Esperanza. De acuerdo con la publicación Desde la Fe, esta fecha recuerda la promesa de la venida del Mesías e invita a mantener viva la confianza en Dios.

Si tienes dudas sobre cuándo son los cuatro domingos, debes saber que las fechas quedan organizadas de la siguiente manera:

29 de noviembre de 2026 - Primer Domingo de Adviento.

6 de diciembre de 2026 - Segundo Domingo de Adviento.

13 de diciembre de 2026 - Tercer Domingo de Adviento.

20 de diciembre de 2026 - Cuarto Domingo de Adviento.

¿Cuál es la relación entre el Árbol de Navidad y el primer domingo de Adviento?

Lo primero que vale la pena aclarar es que no existe un vínculo directo entre la colocación del Árbol de Navidad y el Adviento, sin embargo se trata de uno de los días sugeridos dado su significado en la región católica.

El 29 de noviembre de 2026, fecha en que cae el primer domingo de Adviento, inicia la preparación espiritual para recibir a Jesucristo.

Ese día simboliza la Esperanza, la promesa de la venida del Mesías y la invitación a mantener viva la confianza en Dios.

¿Qué significa la corona de Adviento?

Durante el Adviento es usual ver en las casas Coronas de Adviento, se trata de un adorno hecho con follaje y decorado con velas moradas, rosas y blancas que simbolizan la eternidad; es decir, que Dios no tiene ni principio ni fin.

Cada domingo de Adviento se enciende una de las cuatro velas que contiene, durante un ritual que contempla oración, lectura bíblica y villancicos.

De modo que la vela que se enciende el primer domingo de Adviento (29 de noviembre 2026) debe ser morada.