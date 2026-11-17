Río Bravo, Tamaulipas, se prepara para celebrar las Fiestas de Emancipación 2026, que darán inicio el próximo 4 de diciembre con una cartelera musical que reunirá a reconocidos artistas y agrupaciones de distintos géneros.

Los festejos se realizarán en el marco del 65 aniversario de la emancipación del municipio y tendrán como sede principal la Unidad Deportiva Las Liebres, donde se espera la asistencia de habitantes de la región y visitantes de otras ciudades.

Entre los artistas anunciados destacan Marca Registrada, Los Huracanes del Norte, Grupo El Duelo, Santa Fe Klan, Pesado, Yuri y Los Tucanes de Tijuana, quienes formarán parte de las presentaciones programadas durante diciembre.

¿Qué artistas se presentarán en las Fiestas de Emancipación de Río Bravo?

La cartelera contempla presentaciones musicales desde el primer fin de semana de diciembre y continuará durante las siguientes semanas.

El programa anunciado quedó distribuido de la siguiente manera:

4 de diciembre: Marca Registrada, Los Huracanes del Norte y el comediante Zagar.

5 de diciembre: El Pega Pega, Tropical Panamá y Ronda Bogotá.

6 de diciembre: Grupo El Duelo.

10 de diciembre: Grupo Rojo y Coalo Zamorano.

11 de diciembre: Los Invasores de Nuevo León y La Leyenda.

12 de diciembre: Santa Fe Klan y El Gran Silencio.

13 de diciembre: Pesado y Grupo LMT.

18 de diciembre: Yuri.

19 de diciembre: Los Pasos de Julión.

20 de diciembre: Los Tucanes de Tijuana.

La programación reúne propuestas de música norteña, regional mexicano, cumbia, pop, rock y rap, con espectáculos dirigidos a distintos públicos.