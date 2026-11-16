¿Cuándo se Pone el Árbol de Navidad 2026 según Creencias en México? Fecha Sugerida y Significado

Con diciembre cada vez más cerca, los colores naranjas y morados de Día de Muertos se han ido sustituyendo por tonos rojos y dorados que anuncian la llegada de la Navidad. De ahí que en esta temporada una de las dudas más frecuentes sea cuándo se pone el árbol de Navidad en México este 2026.

Desde mediados de noviembre las luces, guirnaldas y pinos navideños comienzan a asomarse poco a poco en ventanas, balcones y portales de casas y departamentos anunciando la llegada de la última época del año.

Durante esta época las familias se reúnen para compartir. De hecho los estudiantes de educación básica tienen uno de los periodos vacacionales más esperados del año, por lo que en una nota previa te dimos a conocer cuándo empiezan las vacaciones de invierno y cuántos días duran.

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¿Cuándo se pone el árbol de Navidad en México?

Lo primero que debes saber es que no existe una fecha específica para instalar el árbol de Navidad, ésta depende de la tradición familiar, aunque sí existen algunos días sugeridos.

En México, existen dos fechas que se toman como referencia cuando se trata de instalar el pino navideño en casa: el 29 de noviembre, que corresponde al primer domingo de Adviento o bien, el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.

Ambas fechas tienen un significado espiritual muy relacionado a la religión y el inicio de los preparativos para celebrar la Navidad.

De modo que el 29 de noviembre marca el periodo de preparación espiritual para el nacimiento de Jesús. En el Calendario Litúrgico del Catolicismo, el Adviento comienza cuatro semanas antes de la Navidad con el propósito de prepararse para el Nacimiento del hijo de Dios el 25 de Diciembre.

Mientras que la segunda fecha que se toma como referencia es el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, cuando la Virgen María concibió a Jesucristo sin Pecado Original.

Dada su cercanía con la celebración de la Navidad (25 de Diciembre), en México algunas familias prefieren esperar a esta fecha para colocar la decoración navideña.

Más allá de las creencias, la selección del pino de Navidad, entre natural o artificial, también marca la pauta para la instalación de la decoración navideña. Toda vez que los pinos naturales requieren de cuidados adicionales para que se mantengan frescos toda la temporada.

¿Cuál es el significado del árbol de Navidad?

Sin duda el árbol de Navidad se ha convertido en uno de los símbolos de las festividades de Navidad y Fin de Año. Su significado se relaciona con la esperanza, unión familiar y celebración del nacimiento de Jesús, en la religión católica.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, el árbol de Navidad tiene su origen en Europa, cuando San Bonifacio, evangelizador de Alemania promovió la mezcla de costumbres y adoptó un pino para honrar al Dios cristiano.

Dicho árbol se adornaba con manzanas que representaban el pecado original y con velas que simbolizaban la luz de Jesucristo.

En México uno de los estados reconocidos como el mayor productor de árboles de Navidad es el Estado de México, aunque la lista de entidades también incluye a Guanajuato, Puebla, Michoacán, Veracruz, Tlaxcala, Coahuila, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas, Jalisco, Oaxaca, Nuevo León, Aguascalientes y Morelos.