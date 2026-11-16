Accidentes

Volcadura de Pipa con Gas LP Mantiene Paralizada la Autopista México-Tuxpan

Se espera la intervención de especialistas para el trasvase del combustible y el retiro de la unidad

Volcadura de Pipa con Gas LP Mantiene Paralizada la Autopista México-TuxpanElementos de la Guardia Nacional ordenaron el cierre preventivo para evitar otro accidente. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La autopista México-Tuxpan está cerrada por la volcadura de una pipa con gas LP. Largas filas y desvíos. Se espera intervención de expertos para asegurar la zona.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+