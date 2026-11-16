Volcadura de Pipa con Gas LP Mantiene Paralizada la Autopista México-Tuxpan

Una pipa de doble remolque cargada con gas LP, volcó sobre la autopista México-Tuxpan, lo que obligó a suspender completamente la circulación en ambos sentidos.

El accidente se registró la noche de este domingo a la altura del kilómetro 249 más 500, donde uno de los autotanques quedó atravesado sobre la vía, obstruyendo los carriles con dirección a Tuxpan.

Ante el riesgo de una fuga o algún incidente mayor, elementos de la Guardia Nacional ordenaron el cierre preventivo. La medida provocó largas filas de vehículos y obligó a los conductores a buscar rutas alternas.

Corporaciones de seguridad y personal de emergencias mantienen resguardada la zona. Se espera la intervención de especialistas para el trasvase del combustible y el retiro de la unidad.

La autopista permanecerá cerrada hasta garantizar condiciones seguras hasta el retiro de la unidad.