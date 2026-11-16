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¿Oferta o Promoción? Esto Aclara la Profeco en Este Buen Fin

Profeco ha salido a aclarar la diferencia entre oferta y promoción en El Buen Fin. Esto es lo que debes saber antes de salir de compras

¿Oferta o Promoción? Esto Aclara la Profeco en Este Buen Fin¿Oferta o Promoción? Esto Aclara la Profeco en Este Buen Fin. Foto. Cuartoscuro

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Profeco advierte: no todas las rebajas son lo que parecen en El Buen Fin. Consulta precios reales y exige tus derechos como consumidor. Descubre más sobre ofertas y promociones.

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