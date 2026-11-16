¿Oferta o Promoción? Esto Aclara la Profeco en Este Buen Fin

Durante la temporada del Buen Fin 2026, frases como "50% de descuento" o "Llévatelo ahora y paga después" inundan las sucursales y tiendas en línea. Aunque ambos esquemas buscan atraer clientes con beneficios económicos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recuerda que oferta y promoción no son lo mismo ante la ley.

¿Cuál es la diferencia según la Profeco?

De acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), cada concepto tiene una definición y alcance específicos:

Una promoción es una práctica comercial en la que se ofrecen bienes, productos o servicios adicionales de forma gratuita o a precio reducido. También incluye incentivos para participar en sorteos o concursos.

La oferta, también conocida como barata, descuento o remate, consiste en ofrecer productos o servicios de la misma calidad a precios inferiores a los habituales del establecimiento. Estas aplican por tiempo limitado o hasta agotar existencias.

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Derechos como consumidor en El Buen Fin

Para evitar engaños y proteger la economía familiar, la Profeco pidió a las personas consumidoras exigir el cumplimiento de sus derechos antes y después de pagar.

Los comercios deben detallar las características del artículo, así como los términos, condiciones y restricciones en el número de unidades o formas de pago. Es fundamental pedir el ticket o factura donde se especifique claramente el descuento o promoción aplicada.

Si el producto cuenta con garantía, esta no puede ser menor a 90 días desde la fecha de compra y debe entregarse por escrito con los mecanismos para hacerla válida.

Herramienta para comparar precios reales

Finalmente, la dependencia recomendó comparar costos en tiendas físicas y digitales, además de evitar compras impulsivas de artículos innecesarios. Para verificar si una rebaja es auténtica, los usuarios pueden consultar el micrositio elbuenfin.profeco.gob.mx, donde la institución recopiló el historial y la evolución de precios de más de 490 productos de alta demanda, incluyendo electrodomésticos y línea blanca.

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