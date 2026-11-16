Internacional

Vuelos en EUA: Siguen 7 Mil Retrasos y 2 Mil Cancelaciones Hasta la Tarde del Domingo

A pesar de que la suspensión de vuelos en EUA duró unas horas el viernes, las afectaciones siguen para pasajeros.

Aeropuertos-En-EUAUna pasajera en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington tras la suspensión de vuelos en EUA. Foto: Eric Lee / Reuters

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