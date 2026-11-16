Vuelos en EUA: Siguen 7 Mil Retrasos y 2 Mil Cancelaciones Hasta la Tarde del Domingo

La parálisis de vuelos en Estados Unidos debido a una falla técnica del pasado viernes 13 de noviembre aún deja secuelas en el espacio aéreo que ya suma miles de retrasos y cancelaciones en aeropuertos.

Además, un integrante del gobierno de Donald Trump prevé que la situación pueda volver a la normalidad hasta este lunes 16 de noviembre.

Se estima que entre viernes y sábado hubo más de 18 mil vuelos cancelados, además de miles de retrasos. A ello se suman 2 mil viajes que habrían sido cancelados hasta la tarde de hoy y cerca de 7 mil retrasos, según datos de la plataforma de seguimiento de vuelos FlightAware.

El pasado viernes 13 de noviembre a las 3:36 p.m., hora del este en EUA, la Administración Federal de Aviación (FAA) sufrió problemas de telecomunicaciones, lo que llevó a una suspensión de vuelos a nivel nacional “por precaución”, según compartió Sean Duffy, secretario de Transporte en ese país.

Se trató de una parálisis de vuelos que duró más de cuatro horas y que dejó escenas de caos en diferentes aeropuertos al arranque del fin de semana.

Además, es una acción considerada como inusual, pues algo similar, pero de menor alcance, pasó en 2023 por un fallo informático. También se tienen registros previos de algo así después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Duffy explicó que los trabajos para reemplazar un viejo cable de cobre por uno de fibra óptica provocaron los problemas en las comunicaciones con las aeronaves y en radares.

A pesar de que el director de la FAA había dicho que los viajes en el país volverían a la normalidad para el cierre del domingo, el secretario de Transporte del gobierno Trump estimó en una entrevista a medios que la situación podría regularizarse hasta el lunes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. EUA Descarta Ciberataque Tras Falla Aérea; Vuelos se Normalizan Gradualmente

La reciente suspensión de vuelos en Estados Unidos ya se ha convertido en un choque de declaraciones. El presidente Donald Trump arremetió contra la administración de su antecesor, Joe Biden, mediante redes sociales.

En su cuenta de Truth Social, el actual mandatario acusó al gobierno pasado de dejar un sistema “antiguo” y “averiado”. Además, pidió al Congreso aprobar fondos para el proyecto de mejora de control del tráfico aéreo.

Por su parte, legisladores demócratas se han expresado en contra del gobierno actual al asegurar que el Partido Republicano, del presidente Trump, tuvo el control del Congreso por dos años para revisar esos fondos.

Mientras tanto, pasajeros en Estados Unidos y otras partes del mundo han tenido que reajustar sus planes para poder llegar a sus destinos, incluso durante el fin de semana en curso.