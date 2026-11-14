Internacional

Tras Caos de Vuelos la Casa Blanca Solicita 30 Mil MDD para Control Aéreo

La Casa Blanca y el Departamento de Transporte de EUA pidieron al Congreso los recursos para actualizar la infraestructura aeroportuaria y los sistemas de control del tráfico aéreo

Sean Duffy, secretario de Transporte.Sean Duffy, secretario de Transporte. Foto: Reuters

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