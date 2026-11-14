Tras Caos de Vuelos la Casa Blanca Solicita 30 Mil MDD para Control Aéreo

El viernes la Casa Blanca y el Departamento de Transporte de Estados Unidos solicitaron al Congreso otros 30 mil millones de dólares para modernizar la infraestructura aeroportuaria y los sistemas de control del tráfico aéreo, luego del fallo en las comunicaciones que obligó a suspender durante más de cuatro horas los despegues en todo el país.

Sean Duffy, secretario de Transporte, explicó que la sobrecarga de datos en los sistemas de telecomunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) provocó inconsistencias en la información transmitida por los enrutadores, lo que obligó a las autoridades a apagar la red por prevención.

Duffy defendió la necesidad de acelerar la renovación tecnológica y advirtió que los equipos actuales continuarán con fallas si no se sustituyen.

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En una comparecencia en la Casa Blanca, donde pidió hasta 50 mil millones de dólares para estas mejoras, afirmó:

"No puedo construir cosas si no tengo dinero".

La solicitud oficial, presentada por Duffy y el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, contempla 10 mil 100 millones de dólares para renovar los sistemas de control aéreo, otros 2 mil millones para modernizar o sustituir torres de control y 18 mil millones para proyectos de infraestructura aeroportuaria, incluidos 10 mil millones para terminales.

En julio de 2025 el Congreso había aprobado 12 mil 500 millones de dólares para iniciar la modernización de los sistemas de la FAA. Sin embargo, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), órgano de supervisión legislativa, advirtió en septiembre que la agencia carecía todavía de una estimación completa de los costos y de un calendario para ejecutar el proyecto.

La suspensión generó más de 10 mil retrasos y al menos mil 479 cancelaciones de vuelos en todo EUA, según registros de FlightAware.

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