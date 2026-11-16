Príncipe Harry Visita Ucrania por Sorpresa y Pide Seguir Apoyando a Veteranos Heridos

El príncipe Harry sorprendió a soldados heridos durante una visita no esperada a Ucrania; se trata de la cuarta visita del duque de Sussex a ese país desde el inicio del conflicto bélico con Rusia.

Harry, quien también fue soldado, elogió a los veteranos, la resiliencia de los ucranianos y mostró su esperanza de que la guerra en Ucrania termine pronto. “En mi mente, ustedes ya han ganado”, dijo el hijo del rey Carlos III.

Asimismo, manifestó su deseo de que siga el apoyo para veteranos. Así lo expresó durante las pruebas para los Juegos Invictus, un evento deportivo que él mismo fundó para soldados heridos y lesionados.

"Hemos invertido en ellos antes de que se pusieran el uniforme y debemos invertir con ellos una vez que se quiten el uniforme", dijo en su visita a la ciudad de Leópolis.

¿Por qué el príncipe Harry visitó Ucrania?

Dos motivos principales ligan al príncipe Harry con este país en guerra. Primero, es conocido por su apoyo a causas humanitarias, incluyendo a soldados que resultaron heridos. Cabe señalar que es veterano del Ejército británico y sirvió en Afganistán, vínculo con este tipo de apoyos.

Prueba de ello es un encuentro que tuvo con Kostiantyn Vlasenko, un soldado ucraniano cuya historia fue conocida mundialmente, pues él mismo se habría realizado una amputación de pie y luego fue rescatado mediante un dron en una operación sin precedentes.

Harry lo calificó de “impresionante”, además de mostrarle su respeto, y aseguró que tenía una “enorme admiración” por él.

Por otro lado, están los Juegos Invictus, los cuales están previstos para celebrarse el próximo verano en Birmingham, Reino Unido. Por esta razón, en Ucrania se realizaron pruebas con miras a formar el equipo que acudirá a la competencia deportiva internacional.

Además de ser una sorpresa, la visita del hijo del rey Carlos III a ese país se mantuvo en secreto por motivos de seguridad relacionados con los ataques rusos. Por el momento se sabe que Harry viajó en solitario sin su esposa Meghan Markle.

Sigue la guerra entre Rusia y Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania comenzó el 24 de febrero de 2022 tras el lanzamiento de una ofensiva del presidente Vladimir Putin contra Ucrania.

A pesar de que recientemente ha habido varios esfuerzos diplomáticos por frenar este conflicto, incluso por parte de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, los ataques por parte de los dos frentes han seguido en los últimos días.