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Príncipe Harry Visita Ucrania por Sorpresa y Pide Seguir Apoyando a Veteranos Heridos

No es la primera vez que el hijo del rey Carlos III visita este país que sigue en guerra con Rusia.

Visita-Sorpresa-Príncipe-Harry-A-UcraniaEl príncipe Harry durante una visita sorpresa a Ucrania. Foto: AP

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Visita sorpresa: el príncipe Harry en Ucrania elogia a soldados heridos y pide apoyo. Descubre cómo su experiencia militar y los Juegos Invictus lo conectan con esta causa.

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