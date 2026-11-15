Ataque Ucraniano Provoca Incendio en Una Planta Petroquímica de Rusia

Drones ucranianos alcanzaron el domingo la zona industrial de Nizhnekamsk, en el centro de Rusia, según las autoridades locales, y provocaron un incendio en una de las mayores plantas petroquímicas del país.

"A primera hora de esta mañana (domingo), Nizhnekamsk fue objeto de un ataque masivo y prolongado con drones enemigos. Como consecuencia del ataque, varias instalaciones de la zona industrial resultaron dañadas", así como un edificio residencial, indicó en Telegram el alcalde, Radmir Beliaev.

Esta ciudad de unos 240,000 habitantes conocida como la capital petroquímica de Tartaristán, alberga, entre otras instalaciones, refinerías de petróleo y una importante planta petroquímica.

Las autoridades de esta república rusa, citadas por los medios, informaron de tres heridos.

Según medios ucranianos y rusos, los drones provocaron un incendio en las instalaciones de la planta petroquímica NKNK, propiedad de Sibur, la mayor petroquímica rusa.

El Ministerio de Defensa ruso indicó que había derribado 533 drones ucranianos en las últimas horas en una decena de regiones de Rusia y la Crimea anexionada.

ASJ