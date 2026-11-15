Internacional

Ataque Ucraniano Provoca Incendio en Una Planta Petroquímica de Rusia

El Ministerio de Defensa ruso indicó que había derribado 533 drones ucranianos en las últimas horas en una decena de regiones

RusiaLos drones provocaron un incendio en las instalaciones de la planta petroquímica NKNK. Foto: Reuters | Ilustrativa.

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