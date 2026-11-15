Seguridad

Matan a Balazos a Regidora y a Su Esposo en Sierra de Zongolica, Veracruz

La dirigencia del PRI condenó el ataque contra sus militantes y señaló que es inaceptable la violencia que lastima a las familias veracruzanas

Veracruz regidoraElementos de la Policía Estatal y autoridades ministeriales tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las diligencias correspondientes. Foto: SSP-Veracruz | Ilustrativa.

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