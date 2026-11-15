Matan a Balazos a Regidora y a Su Esposo en Sierra de Zongolica, Veracruz

La regidora única del municipio de San Juan Texhuacán, Veracruz, Juana Tzanahua Hernández, y su esposo, el líder priista Gervacio Hernández Mellado, fueron asesinados a balazos en la sierra de Zongolica.

La funcionaria, su pareja y una mujer más fueron atacados el sábado por hombres armados cuando circulaban a bordo de su vehículo.

En el lugar del atentado murió su esposo, ex candidato del PRI a la presidencia municipal y actual dirigente municipal de ese partido, mientras que la regidora resultó gravemente herida y falleció cuando recibía atención médica en el hospital.

Durante el ataque armado también resultó herida de bala otra mujer que viajaba con ellos quien también fue trasladada grave al mismo hospital.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió en un tramo carretero entre las comunidades Apoxteca-Atiopa cuando las tres personas viajaban en un vehículo que recibió alrededor de 16 impactos de arma de fuego.

Elementos de la Policía Estatal y autoridades ministeriales tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Tras confirmarse el fallecimiento de la edil y su esposo, la dirigencia estatal de PRI, condenó el ataque contra sus militantes y señaló que es inaceptable la violencia que lastima a las familias veracruzanas y que pone en riesgo la vida de quienes participan en la vida pública.

Exigieron a las autoridades competentes una investigación exhaustiva y que identifique a los responsables de este ataque para que enfrenten ante la justicia.

Con información de Pedro Morales

ASJ