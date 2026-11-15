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Pronostican Chubascos y Temperaturas Muy Bajas por Frente Frío 6

La corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del Pacífico y el Golfo de México ocasionarán precipitaciones en el noreste, occidente, centro, sur y sureste del país

Lluvias hoy 15 noviembre 2026El sexto sistema frontal de la temporada se mantendrá estacionario sobre el noroeste. Foto: AFP.

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