Pronostican Chubascos y Temperaturas Muy Bajas por Frente Frío 6

El frente frío número 6, canales de baja presión y un chorro subtropical provocarán chubascos en al menos 12 estados del país este domingo, así como temperaturas muy bajas, según pronósticos oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el sexto sistema frontal de la temporada se mantendrá estacionario sobre el noroeste del territorio mexicano, donde habrá precipitaciones leves.

Mientras que canales de baja presión al interior de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos en el noreste, occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Guerrero.

En tanto, se prevén temperaturas muy altas en las siguientes entidades:

De 35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

De 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Y muy bajas en:

De -5 a 0 °C durante la madrugada: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Zacatecas.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro (sur), Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Para el Valle de México, se prevé una mañana con cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma y bancos de niebla en la región, así como ambiente frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, se espera ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la capital del país será de 11 a 13 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para la ciudad de Toluca, la temperatura máxima será de 20 a 22 °C y la mínima de 6 a 8 °C.

ASJ