Homicidios

Asesinan a Balazos a Hombre en la Colonia Popular 89 en Ensenada, BC

Paramédicos de la Cruz Roja localizaron a una persona tirada con huellas de violencia en la vía pública

Asesinan a Balazos a Hombre en la Colonia Popular 89 en Ensenada, BCAsesinan a Balazos a Hombre en la Colonia Popular 89 en Ensenada, BC | Foto: Cruz Roja Ensenada
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+