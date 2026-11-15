Asesinan a Balazos a Hombre en la Colonia Popular 89 en Ensenada, BC

Un hombre de aproximadamente 30 años fue localizado sin vida la tarde de este sábado en calles de la colonia Popular 89, en Ensenada.

El reporte se recibió a las 18:36 horas, luego de que alertaron sobre una persona tendida en la vía pública con aparentes huellas de violencia, en el cruce de las calles Bahía Ometepec y Bahía Sur.

Al llegar al sitio, paramédicos de Cruz Roja encontraron al hombre con una lesión en la cabeza, aparentemente producida por proyectil de arma de fuego. Tras realizar la valoración, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

JMR