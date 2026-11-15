Seguridad

Detienen a Dos Presuntos Responsables de Ataque Armado Contra Mujeres en Tijuana

Durante el operativo de búsqueda desplegado a ambos sujetos se les aseguraron armas de fuego

Detienen a Dos Presuntos Responsables de Ataque Armado Contra Mujeres en TijuanaDetienen a Dos Presuntos Responsables de Ataque Armado Contra Mujeres en Tijuana | Foto: N+
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