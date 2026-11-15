Detienen a Dos Presuntos Responsables de Ataque Armado Contra Mujeres en Tijuana

Dos hombres fueron detenidos por su presunta participación en una agresión armada que dejó a una mujer sin vida y a otra lesionada en la colonia El Progreso, en Tijuana.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), el ataque fue reportado durante la mañana de este sábado 14 de noviembre. Al llegar al lugar, los agentes solicitaron apoyo médico, paramédicos que acudieron a brindar los primeros auxilios confirmaron que una de las víctimas ya no contaba con signos vitales, mientras que la segunda fue trasladada a un hospital.

Tras implementar un operativo de búsqueda en los alrededores, policías municipales detuvieron a dos hombres identificados como Rodrigo ‘N’ , menor de edad, y Luis Antonio ‘N’. Durante la intervención se les localizaron armas de fuego, que fueron aseguradas.

Rodrigo “N” y Luis Antonio “N”, detenidos por la Policía Municipal tras el ataque en El Progreso

Ambos detenidos y los indicios quedaron a disposición de la autoridad investigadora, que determinará su situación jurídica y los posibles delitos que se les imputen.

JMR