¿Quién Es "Mike", Presunto Integrante de Los R's, Implicado en Asesinato de Carlos Manzo?

Miguel Ángel 'N', también conocido como "Mike" o "Diego" fue detenido en Atotonilco el Alto, Jalisco, relacionado con el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en Michoacán.

Omar Garcia Harfuch, secretario de Seguridad y Participación Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México informó la detención de Miguel Ángel "N", a quien identificó como presunto integrante de "Los R's", facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El pasado 8 de noviembre fue detenido Rafael Álvarez Ayala, Alías "R2", a quien se le identificó como mando de "Los Rs" en un restaurante de Zapopan, Jalisco, durante un operativo en el que intervino la Marina.

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Miguel Ángel 'N', alías "Mike", presunto integrante de los R's

De acuerdo con Garcia Harfuch, Miguel Ángel 'N', detenido este sábado en Atotonilco el Grande, Jalisco, es presunto integrante de "Los R's", facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los líderes de este grupo criminal, Ramón Ángel 'N', alías R1 y Rafael 'N', alías R2 están detenidos.

Esta última aprehensión se suma a las más de 33 detenciones que se han logrado sobre el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Grecia Quiroz reconoce detención de "Mike" de Los R's

Tras la detención de este supuesto integrante de "Los R's", Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo y alcaldesa de Uruapan, Michoacán, agradeció y reconoció el trabajo de Garcia Harfuch respecto al homicidio del expresidente municipal.

Y confió en que las recientes capturas permitan el esclarecimiento del homicidio, así como la identificación de quiénes ordenaron su asesinato, "ese es el paso que verdaderamente permitirá que haya justicia plena".

De acuerdo con Garcia Harfuch el R1 y el R2 son señalados como presuntos autores intelectuales del homicidio de Carlos Manzo, cometido en 2025.

En julio de este año, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que Grecia Quiroz cuenta con 60 elementos de seguridad asignados por el Gobierno Federal para resguardarla las 24 horas del día.