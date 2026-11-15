Seguridad

¿Quién Es "Mike", Presunto Integrante de Los R's, Implicado en Asesinato de Carlos Manzo?

García Harfuch informó sobre la detención de Miguel Ángel 'N' en Atotonilco el Alto, Jalisco, este sábado 14 de noviembre 2026

Detienen a “Mike”, Presunto Integrante de “Los R's” del CJNG, Tras Balacera en JaliscoDetienen a “Mike”, Presunto Integrante de “Los R's” del CJNG, Tras Balacera en Jalisco
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