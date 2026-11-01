A un Año del Crimen de Carlos Manzo: 33 Detenidos y 60 Escoltas Asignados a Grecia Quiroz

A un año del asesinato de Carlos Alberto Manzo, quien fue alcalde de Uruapan, Michoacán, su esposa y sucesora en el cargo, Grecia Quiroz, continúa bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Tres vehículos blindados y dos camiones militares con escoltas armados la acompañan durante sus recorridos por la ciudad donde su pareja fue asesinada durante las celebraciones del Día de Muertos.

De acuerdo con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, Grecia Quiroz cuenta con 60 elementos de seguridad asignados por el Gobierno federal para resguardarla las 24 horas del día.

El mandatario estatal dio a conocer esta información en julio de 2026, luego de que la prensa le preguntara sobre los recorridos de vigilancia que realiza la alcaldesa en Uruapan con sus escoltas, quienes cuentan con capacitación especializada en protección de funcionarios.

“Entiendo que tiene 60 elementos de seguridad federal a su disposición, para su seguridad personal, tanto elementos de la Guardia Nacional, de Defensa, como elementos especializados en custodia, en escolta, también de la federación”, declaró Ramírez Bedolla.

Carlos Manzo había adquirido notoriedad por sus acciones contra los grupos criminales y sus señalamientos sobre la violencia en la región. Su asesinato se suma a una problemática que alcanza a otros gobiernos municipales: al menos 13 alcaldes han sido asesinados en México durante los dos primeros años de la presenta administración, según un recuento de AP basado en reportes oficiales.

En el sexenio anterior se registraron 23 casos de presidentes municipales en funciones asesinados, de acuerdo con organizaciones civiles.

Suman 33 detenidos por asesinato de Carlos Manzo

La Fiscalía de Michoacán informó que las investigaciones por el homicidio tienen un avance de 90% y que hasta el momento hay 33 personas detenidas por su presunta participación en los hechos.

Entre los señalados como posibles autores intelectuales se encuentran Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, y Jorge Armando “N”, conocido como “El Licenciado”.

La institución también reportó cerca de 3 mil 500 actos de investigación, alrededor de 3 mil actuaciones periciales, el análisis de mil 200 horas de video y 200 mesas de inteligencia.

Entre las diligencias pendientes se encuentra una orden de aprehensión contra el jefe de escoltas del entonces alcalde y la comparecencia de Rosa Alejandra Vargas Rauda, titular de la Secretaría del Bienestar de Uruapan, por sus vínculos familiares con tres de los presuntos implicados.

La Fiscalía señaló que las investigaciones continúan y que corresponderá a los jueces determinar las responsabilidades penales conforme a las pruebas presentadas.

Grecia Quiroz recuerda a su esposo

En redes sociales, la alcaldesa compartió un mensaje dedicado a Carlos Manzo, en el que recordó la ausencia de su pareja y los momentos que compartieron con sus hijos.

También exigió que no se normalice la violencia ni los asesinatos de funcionarios que, como su esposo, enfrentan a la delincuencia.

“Te seguiré honrando Carlos Manzo y seguiré de pie como muchas veces vi que tú lo hacías en medio de la adversidad”, escribió.