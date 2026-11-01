Seguridad

A un Año del Crimen de Carlos Manzo: 33 Detenidos y 60 Escoltas Asignados a Grecia Quiroz

La Fiscalía de Michoacán identifica a Ramón Ángel “N”, “El R1”, y Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, como presuntos autores intelectuales del asesinato

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro
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