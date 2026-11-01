“Aunque Me Cueste la Vida”: Grecia Quiroz Encabeza Mitin en Memoria de Carlos Manzo en Uruapan

A un año del asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, en Uruapan, Michoacán, se llevó a cabo una marcha para recordar al exalcalde y exigir justicia. La jornada fue encabezada por su esposa y actual presidenta municipal, Grecia Quiroz, quien durante el mitin aseguró que continuará honrando su memoria y que no dará un paso atrás, pese a los riesgos que enfrenta.

"Que no daré ni un paso atrás y que seguiré honrando tu memoria todos los días de mi vida, aunque como tú mismo lo decías, que esto nos puede costar la vida", expresó Grecia Quiroz durante el mitin.

Reconoció que la situación le preocupa, principalmente por sus tres hijos, pero afirmó que el temor no la detendrá. "Por supuesto que me preocupa porque tengo tres hijos, pero hay alguien que tiene que hacerlo y el miedo no nos va a paralizar, porque el miedo también fortalece".

También pidió que se esclarezcan los casos pendientes y que la exigencia de justicia no se limite al asesinato de su esposo, sino que alcance a otras víctimas de la violencia y a sus familias.

"No queremos que el asesinato de Carlos Manzo quede en la impunidad, pero tampoco queremos que este sea solamente el reclamo de una mujer que perdió a su compañero de vida. Hoy quiero alzar la voz por todas aquellas personas que muchas veces nadie las escucha, porque no tienen una representación popular, porque no son un diputado, porque no son una presidenta y los dejan caminar en el olvido".

La movilización de este domingo formó parte de una jornada para recordar al exfuncionario y exigir justicia, además de visibilizar a las personas y familias afectadas por la violencia.

La marcha por Carlos Manzo reunió a 2 mil 500 personas en Uruapan y se desarrolló de manera pacífica, informó la SSP. Foto: N+

El punto de reunión fue el monumento a Lázaro Cárdenas, desde donde los asistentes avanzaron aproximadamente dos kilómetros hasta llegar a la Plaza Morelos, en el Centro Histórico de Uruapan. Al finalizar el recorrido se realizó un mitin y actividades conmemorativas.

“A Carlos le arrebataron la vida, le quitaron la oportunidad de ver crecer a nuestros hijos. Pero hay algo que no pudieron quitarle y fueron sus ideales, y hay algo que tampoco podrán quitarnos y es el derecho de seguir exigiendo justicia", expresó Grecia Quiroz.

Durante su discurso, desde un templete con la foto de Carlos Manzo a un costado, le dirigió unas palabras a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pidió a la mandataria nacional una “investigación exhaustiva, independiente, transparente y sin límites impuestos por intereses políticos o personales".

La movilización en Uruapan contó con asistentes de Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas y Ciudad de México. Foto: N+

El mitin se llevó a cabo después de una marcha a la que acudieron cientos de personas vestidas de blanco y con sombrero, en alusión al “Movimiento del Sombrero” que encabezaba Manzo.

"Que el pueblo, la ciudadanía viva en paz y tranquilidad", dijo Víctor Hugo Galeana, uno de los manifestantes.

"No se debe de hacer costumbre lo que estamos viviendo", apuntó por su parte Blanca Barrios.

Entre los contingentes que participaron en la marcha destacó el de madres buscadoras. Al llegar a la Plaza Central, Grecia Quiroz develó una estatua de bronce de Carlos Manzo, y en la plaza también se colocó un altar en su honor.

Las actividades para recordar al exalcalde también forman parte de las celebraciones del Festival de las Velas, cuya edición de este año coincide con el primer aniversario de su asesinato.

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, convocó a la marcha en memoria de Carlos Manzo. Foto: N+

A un año del homicidio de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, su esposa y actual alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, continúa bajo un esquema de protección especial.

Publicó un mensaje dedicado a su esposo: "Te seguiré honrando Carlos Manzo y seguiré de pie como muchas veces vi que tú lo hacías en medio de la adversidad".

La Fiscalía General del Estado de Michoacán reportó un avance de 90% en las investigaciones por el homicidio del exalcalde. Al cumplirse el primer aniversario del crimen, las autoridades contabilizaron 33 personas detenidas por su presunta relación con los hechos, de las cuales al menos 29 ya fueron vinculadas a proceso.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó que la movilización realizada este domingo en Uruapan transcurrió de manera pacífica y reunió a 2 mil 500 personas.

De acuerdo con el reporte de la dependencia y de la Coordinación Estatal de Protección Civil, entre los asistentes había personas provenientes de distintos puntos del país, como Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas y la Ciudad de México.

FBPT