Política

“Aunque Me Cueste la Vida”: Grecia Quiroz Encabeza Mitin en Memoria de Carlos Manzo en Uruapan

Familiares, habitantes y distintos sectores de la población participaron en una movilización convocada por la presidenta municipal

Grecia Quiroz

Grecia Quiroz durante un mitin a un año de la muerte de Carlos Manzo. Foto: N+

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