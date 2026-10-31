Sociedad

'Ni Un Paso Atrás': Grecia Quiroz Confirma Festival de Velas Donde Murió Carlos Manzo

La alcaldesa de Uruapan invitó a la población al encendido el 1 de noviembre. El evento regresa tras el asesinato del expresidente municipal

Foto: FB Grecia QuirozFoto: FB Grecia Quiroz

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