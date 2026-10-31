'Ni Un Paso Atrás': Grecia Quiroz Confirma Festival de Velas Donde Murió Carlos Manzo

La alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, confirmó el regreso del Festival de Velas, cuya edición número 19 comenzará el próximo 1 de noviembre con el encendido de velas en memoria de los seres queridos que han fallecido.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Facebook, la presidenta municipal informó que los preparativos del evento están por concluir y agradeció a las personas que participan en los trabajos para que la ciudad luzca preparada para la celebración.

Quiroz invitó a la población a sumarse a esta actividad, que busca recordar a quienes ya no están y rendirles un homenaje. También reconoció que será una fecha de sentimientos encontrados, pero expresó su agradecimiento por las muestras de apoyo y cariño que ha recibido.

Cabe recordar que el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, fue asesinado a balazos la noche del 1 de noviembre de 2025, durante la celebración del tradicional Festival de Velas.

El ataque ocurrió alrededor de las 20:10 horas, minutos después de que ofreciera unas palabras de bienvenida a los asistentes. Recibió siete impactos de bala calibre 9 milímetros y fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su muerte cerca de las 21:00 horas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Revelan Videos del Momento en que Fue Asesinado Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan

En otra publicación, la actual alcaldesa recordó que Manzo estuvo pendiente de los preparativos del Festival de Velas el 31 de octubre del año pasado. Además, compartió un mensaje dedicado a su esposo, en el que expresó cuánto lo extraña y destacó el compromiso que tenía con Uruapan.

"Me has hecho tanta falta, nuestra casa jamás volvió a ser la misma desde el 1 de noviembre del 2025, aún recuerdo que un día como hoy 31 de octubre estabas muy al pendiente de los preparativos del festival, nuestros hijos todos los días preguntan y hablan de ti, te juro que siempre les hablaré del maravilloso hombre y padre que fuiste, a su corta edad saben perfectamente quién fuiste, ellos ven un sombrero y lo identifican contigo".

En el mismo mensaje, expresó su intención de continuar con el trabajo y los compromisos que compartía con Manzo:

"Cuídanos desde allá arriba mi amor, en esta tierra me quedaré haciendo lo propio luchando por lo que todos los días hablamos y vamos a seguir topando como decías, sin rajarnos y NI UN PASO ATRÁS".

La edición número 19 del Festival de Velas comenzará el 1 de noviembre, de acuerdo con la invitación que publicó la presidenta municipal.