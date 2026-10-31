Sociedad

Aguinaldo Para Pensionado IMSS: ¿Cuánto Dinero Recibirán en Noviembre 2026?

El pago corresponde a pensionados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley 73 y equivale a una mensualidad de su pensión

Foto: IMSSFoto: IMSS

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