Aguinaldo Para Pensionado IMSS: ¿Cuánto Dinero Recibirán en Noviembre 2026?

Las personas pensionadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se encuentran bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, conocido como Ley 73, tienen derecho a recibir un aguinaldo anual durante noviembre de 2026.

De acuerdo con la información oficial del Instituto, esta prestación equivale a una mensualidad de la cuantía de la pensión, sin considerar los importes correspondientes a asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

Esto significa que el monto que recibirá cada pensionado dependerá de la cantidad que tenga establecida como pensión base. Por ejemplo, si una persona tiene una cuantía mensual de 10 mil pesos, recibirá esa misma cantidad como aguinaldo.

¿Qué pensionados del IMSS tienen derecho al aguinaldo?

El IMSS establece que tienen derecho a esta prestación las personas que reciben una pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997.

En contraste, quienes reciben una pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el régimen de la Ley 97 no reciben aguinaldo por parte del Instituto.

Por ello, es importante que los pensionados identifiquen bajo qué régimen les fue otorgada su pensión para conocer si tienen derecho a este ingreso adicional.

¿Cuándo depositan el aguinaldo del IMSS en noviembre de 2026?

El IMSS señala que el aguinaldo para pensionados se paga durante el mes de noviembre.

Por otra parte, el pago mensual de las pensiones se realiza el primer día hábil de cada mes. En noviembre de 2026, esta fecha corresponde al lunes 2.

Los pensionados pueden consultar el depósito en la cuenta bancaria que proporcionaron al Instituto para recibir su pensión.