Así Será la Ruta del Desfile de Día de Muertos 2026 Hoy: Calles Cerradas y Alternativas en CDMX

El Gran Desfile de Día de Muertos 2026 provocará cierres viales y modificaciones al transporte público este sábado 31 de octubre en la Ciudad de México. Las principales afectaciones se concentrarán en Paseo de la Reforma y calles del Centro Histórico, por lo que se recomienda anticipar los traslados.

La celebración comenzará a las 14:00 horas y tendrá un recorrido aproximado de ocho kilómetros. Se prevé que los contingentes lleguen al Zócalo entre las 18:30 y las 19:00 horas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el desfile comenzará en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec y avanzará por las siguientes vialidades:

Puerta de los Leones.

Paseo de la Reforma.

Avenida Juárez.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Calle 5 de Mayo.

Zócalo capitalino.

El recorrido concluirá en la Plaza de la Constitución.

¿Qué calles estarán cerradas y cuáles son las alternativas viales?

Los cierres afectarán principalmente Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central y 5 de Mayo. Para evitar la zona, las alternativas viales recomendadas son:

Circuito Interior.

Avenida Chapultepec.

Eje 1 Norte.

Eje 1 Oriente.

José María Izazaga.

Fray Servando Teresa de Mier.

Estas vialidades también podrían presentar tránsito lento por los desvíos.

¿Qué transporte público tendrá afectaciones?

El Metrobús tendrá modificaciones en las líneas 1, 3, 4 y 7. Los ajustes afectarán estaciones cercanas a Reforma y el Centro Histórico.

En el caso del Metro, se recomienda consultar los avisos oficiales antes de dirigirse a las estaciones cercanas al recorrido, ya que podrían aplicarse restricciones de acceso por la concentración de asistentes.

Los automovilistas también pueden consultar los reportes del Centro de Orientación Vial de la SSC para conocer los cierres y desvíos.