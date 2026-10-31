Sociedad

Así Será la Ruta del Desfile de Día de Muertos 2026 Hoy: Calles Cerradas y Alternativas en CDMX

El desfile tendrá un recorrido aproximado de ocho kilómetros

Foto: EFEFoto: EFE

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+