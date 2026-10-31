Sociedad

Batallón de Atención a Emergencias del Ejército, entre el Valor y el Servir

Esta unidad militar está capacitada para búsqueda, rescate y atención de emergencias tanto en México como en el extranjero

El entrenamiento de los integrantes del BAE es determinante para su laborEl entrenamiento de los integrantes del BAE es determinante para su labor. Foto: N+

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