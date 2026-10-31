Batallón de Atención a Emergencias del Ejército, entre el Valor y el Servir

El Batallón de Atención a Emergencias (BAE) del Ejército Mexicano es una unidad especializada creada en junio de 2023 para fortalecer las capacidades de búsqueda, rescate y atención a emergencias de gran magnitud.

El BAE es la fuerza élite que se activa cuando todas las capacidades convencionales de respuesta a una catástrofe han sido superadas. Y esa capacidad también se pone a prueba fuera de México.

Por ejemplo, en Venezuela el batallón tuvo que movilizar personal, equipo especializado y recursos de respuesta para ayudar a las víctimas de los peores terremotos en la historia de ese país. Y lo hicieron en unas horas.

Su misión los lleva desde las alturas hasta las profundidades del océano. Y a escenarios extremos donde deben combinar todas sus habilidades para salvar vidas.

En Sinaloa, el personal del BAE logró el rescate de dos mineros con vida y la recuperación de dos cuerpos, una emergencia en una mina donde el acceso, la ventilación, la estabilidad del terreno y las condiciones del subsuelo convierten cada movimiento en un riesgo.

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La urgencia entre actuar y hacerlo con seguridad está presente desde el primer momento de su entrenamiento, de cuánto trabajo realizan antes de poder entrar a buscar sobrevivientes.

Establecen una estructura de mando. Evalúan la estabilidad de la construcción, identifican riesgos, delimitan zonas de seguridad y organizan a sus equipos. Todo al mismo tiempo bajo presión, con información a veces incompleta y decisiones que no admiten improvisación.

Cada equipo tiene una responsabilidad. Cada movimiento debe comunicarse y cada decisión depende de una evaluación constante del peligro.

Se requieren conocimientos de ingeniería, medicina, logística, comunicaciones, pero sobre todo el compromiso para seguir los procedimientos, incluso cuando la urgencia parece exigir lo contrario.

México tiene una larga historia de catástrofes y también de personas dispuestas a arriesgar su vida para salvar a otros. El Batallón de Atención a Emergencias representa una nueva etapa en esa historia, una apuesta por la especialización y una capacidad de respuesta que debe demostrar su eficacia en cada despliegue.

El coronel Marco A. Vázquez Tejeda Burgos, comandante de la BAE dice que "la capacitación es lo que hemos aprendido, que es la base y desde luego, en el caso de la ayuda humanitaria, la empatía de parte de los mexicanos".

Sesenta años después de la primera aplicación del plan DNIII E, la misión esencial sigue siendo la misma llegar cuando otros necesitan ayuda y hacer todo lo humanamente posible para que alguien regrese con vida a casa.

Con información de En Punto

ICM