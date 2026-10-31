Rodada del Terror en CDMX Hoy 31 de Octubre 2026: Ruta y Alternativas Viales

La Rodada del Terror 2026 se realizará este sábado 31 de octubre en la Ciudad de México, donde motociclistas saldrán a las calles con disfraces de personajes de películas de terror, como Freddy Krueger, Jason de Viernes 13, payasos diabólicos y otras caracterizaciones relacionadas con Halloween.

Los recorridos dependerán de cada agrupación. Bellakosos BKRS partirá de la gasolinera G500 Apatlaco, en Iztapalapa, con dirección a la Isla de las Muñecas, en Xochimilco. En tanto, Locos por las Motos CDMX tendrá puntos de reunión en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa para dirigirse al Barcela Sky Club. Otros contingentes podrían concentrarse en las principales avenidas de la capital.

¿Cuál será la ruta de la Rodada del Terror en CDMX?

Aunque no se ha establecido un trayecto general para todos los participantes, Paseo de la Reforma y las calles del Centro Histórico figuran entre las zonas de mayor interés para los motociclistas, debido a las actividades de Halloween y Día de Muertos. La llegada de los contingentes a estos puntos podría generar afectaciones a la circulación.

Si los contingentes llegan a Paseo de la Reforma, los automovilistas pueden utilizar como alternativas viales avenida Chapultepec, Antonio Caso, James Sullivan, Eje 2 Poniente y Circuito Interior.

¿Qué operativo policiaco habrá por la Rodada del Terror?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará un operativo de vigilancia, seguridad y vialidad este sábado 31 de octubre, con motivo de la Mega Rodada del Terror 2026, que contempla actividades en las 16 alcaldías de la capital.

El dispositivo contará con 400 policías, apoyados por 80 vehículos oficiales, 240 motopatrullas y cuatro grúas. Las actividades comenzarán alrededor de las 19:30 horas y el personal permanecerá hasta que concluyan.

La SSC también invita a la ciudadanía a utilizar la aplicación Mi Policía para solicitar apoyo del oficial del cuadrante correspondiente y recibir atención ante cualquier emergencia.