Sociedad

Rodada del Terror en CDMX Hoy 31 de Octubre 2026: Ruta y Alternativas Viales

Motociclistas recorrerán distintos puntos de la capital con disfraces de Freddy Krueger, Jason de Viernes 13 y payasos diabólicos

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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