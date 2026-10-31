Sociedad

Decenas de Motociclistas Salen a Dar Terror en Rodada Anual en la Ciudad de México

Muchos de ellos portaban disfraces de payaso o usaban máscaras de monstruo y trajes de superhéroes

Los participantes usaron máscaras y disfracesLos participantes usaron máscaras y disfraces. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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