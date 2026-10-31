Decenas de Motociclistas Salen a Dar Terror en Rodada Anual en la Ciudad de México

Decenas de motociclistas salieron a las calles de la Ciudad de México para participar en la llamada Rodada del Terror, que se realiza cada año desde el 2022, en la víspera del Día de Muertos.

Para Marcela, este evento le “da un poquito de miedo, pero ahí estoy, es algo divertido", al tiempo que confesó que le avisó a sus papás que estaría en la rodada con su novio.

El grupo más numeroso de motociclistas se concentró antes de las 9 de la noche en la calzada de la Viga.

Muchos de ellos portaban disfraces, el más común, de payaso, aunque también hubo quien usaba máscaras de monstruo, trajes de superhéroe o disfraz de jeque árabe.

Así, recorrieron diversas vialidades hasta llegar a la alcaldía Iztapalapa, algunos haciendo en el trayecto los llamados caballitos, con el riesgo de generar un accidente.

Iam dice que ya lleva varios años participando en la rodada. Señaló que ha tenido experiencias buenas y malas porque "luego la imprudencia de los amigos, pues (provocan) accidentes".

Y es que solo algunos portaban casco y hubo quien viajaba con niños o con más de un acompañante, lo que está prohibido por el reglamento de tránsito.

Por su parte, la policía capitalina instaló filtros en diversos puntos de la Ciudad de México para sancionar a los motociclistas que no respetaron las normas durante la Rodada del Terror.

Édgar Andrés Trejo Hernández, subdirector de Tránsito de la Policía capitalina, dijo que estaban “aplicando la normativa al reglamento de tránsito para evitar que cometan las faltas al mismo en diferentes puntos de la Ciudad de México”.

Con información de Carlos Guerrero

ICM