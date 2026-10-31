Tiroteo en Tienda de Halloween en California Deja Un Muerto y Varios Heridos

Un tiroteo en el centro comercial Solano Town Center en la ciudad de Fairfield, California, dejó una persona muerta y seis heridas, informó la policía local.

El comisario de Fairfield, Dan Marshall, explicó que a las 20:30 horas el cuerpo policiaco recibió una alerta de disparos en la tienda Spirit Halloween, ubicada dentro del complejo.

Detalló que por las lesiones provocadas por arma de fuego, una persona falleció y otras seis fueron trasladadas a hospitales cercanos. Tres de ellas estaban en estado crítico.

"No tenemos más información sobre la identidad de las víctimas en este momento. Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias de las víctimas de este trágico incidente", se lee en un comunicado publicado por la policía local en redes sociales.

La Policía de Fairfield señaló que los investigadores estaban hablando con testigos y trabajando en la identificación del sospechoso responsable de este "horrible tiroteo".

Aunque todavía no se saben los motivos del incidente y si solo fue un agresor, no se descarta que en el lugar pudo haber más de un tirador, según algunos medios locales.

De acuerdo con el medio San Francisco Chronicle, la Patrulla de Caminos de California apoyó a la Policía de Fairfield para controlar el tránsito en los alrededores del centro comercial.

Por su parte, la Policía de Suisun City dio apoyo inmediato al ser una ciudad colindante con la urbe donde ocurrió el tiroteo.

Incluso fue la propia alcaldesa de Suisun City, Alma Hernández, quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

Dijo que el Departamento de la Policía de Suisun City colabora con las investigaciones y el rastreo del tirador.

"Nuestros pensamientos están con la Ciudad de Fairfield esta noche", escribió en su cuenta oficial en Facebook.

Pidió a la comunidad de Suisun City mantenerse alerta y utilizar fuentes oficiales para obtener más información sobre el caso.

Por su parte, en la publicación hecha por la Policía de Fairfield, algunas personas publicaron sus testimonios, diciendo que en el lugar había muchas personas, incluyendo, niños, cuando comenzó el tiroteo.

En la mayoría de los comentarios, se resalta que nunca habían visto tantas patrullas y policías como la noche del viernes.

"Definitivamente, fue una experiencia traumática para mis hijos y para mí. Dios bendiga a las familias que también estaban allí", escribió la usuaria @amor1bello, quien además subió un video en sus historias de Instagram a las afueras de la tienda Spirit Halloween.

Con información de N+

ICM