Internacional

Tiroteo en Tienda de Halloween en California Deja Un Muerto y Varios Heridos

La agresión con arma de fuego en la ciudad de Fairfield provocó la movilización de cuerpos policiacos y de emergencia al inmueble comercial

El tirador disparó en un centro comercial de la ciudad de Fairfield, CaliforniaEl tirador disparó en un centro comercial de la ciudad de Fairfield, California. Foto: Pixabay | Ilustrativa
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