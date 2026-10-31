Sociedad

Trabajadores del IMSS Esperan Cita con la STPS; Si No la Hay, Vuelven los Bloqueos

La próxima semana se les avisará sobre el encuentro en la Secretaría del Trabajo; anunciaron que seguirán recabando firmas para destituir al líder sindical

Los trabajadores del IMSS se reunieron en la Secretaría de GobernaciónLos trabajadores del IMSS se reunieron en la Secretaría de Gobernación. Foto: N+
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