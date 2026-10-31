Trabajadores del IMSS Esperan Cita con la STPS; Si No la Hay, Vuelven los Bloqueos

La noche de este viernes, salió la comisión de ocho trabajadores del IMSS que se reunió con autoridades de la Secretaría de Gobernación.

La comisión informó que será mediante una llamada telefónica que les informen, de manera oficial, de la cita con autoridades de la Secretaría del Trabajo.

Por lo pronto, seguirán recabando firmas para la destitución del líder sindical, Rafael Olivos Hernández, y, de no tener respuesta favorable, la siguiente semana volverían con los bloqueos.

Y es que durante la jornada de este viernes, trabajadores del IMSS volvieron a manifestarse en calles de la Ciudad de México.

A las 4 de la tarde, iniciaron su recorrido desde distintos puntos de la capital, portando pancartas, batas blancas y disfraces alusivos al Día de Muertos.

"No que no, sí que sí, ¡ya volvimos a salir!", se escuchó entre los trabajadores disidentes, quienes tomaron las calles.

El contingente principal partió del Centro Médico Nacional Siglo XXI y avanzó por la avenida Cuauhtémoc.

A la vanguardia, una camioneta con la imagen de un vampiro y una manta con la exigencia de la destitución inmediata de su dirigente sindical.

La marcha colapsó la vialidad al bloquear los carriles laterales y después los centrales de Viaducto Río de la Piedad, donde incluso una vecina desde un edificio los alentaba con una trompeta.

Tras una ruta que por momentos parecía indefinida, avanzaron por Eje Central y Doctor Río de la Loza con destino a las oficinas de la Secretaría de Gobernación.

En paralelo, otro contingente de trabajadores protestó durante dos horas en el cruce de Reforma e Insurgentes.

Después, caminó por Paseo de la Reforma y se detuvo en la Glorieta de las Mujeres que Luchan antes de unirse al contingente principal en las puertas de Gobernación.

"Seguirán los trabajadores del Seguro Social en marchas, mítines y plantones hasta que no salga nuestro líder del sindicato", dijo un trabajador.

Advirtieron que no cederán ante presiones, ni intimidaciones por parte de la actual dirigencia.

Al reunirse frente a la dependencia federal en la alcaldía Cuauhtémoc, personal de la Unidad de Gobierno de Gobernación salió a recibir las peticiones.

Les solicitó que el ingreso para la mesa de negociación se limitara a un grupo pequeño, lo que provocó la resistencia de los manifestantes, quienes gritaban que eran 37 los que estaban presentes. Al final, se formó la comisión que se encargó de redactar a mano su pliego petitorio.

Durante dos horas estuvo dentro este grupo de trabajadores del IMSS que pidió, entre otras cosas, que la Secretaría de Gobernación fungiera como intermediaria para conseguir citas con otras dependencias, entre ellas, la del Trabajo.

Al salir, el grupo señaló que se iba conforme con lo conseguido, sin embargo, dio como plazo el próximo viernes para recibir la llamada de Gobernación. En caso de que no llegue, adelantó que los trabajadores volverán a las manifestaciones, marchas y bloqueos.

Mery Barragán, integrante de la comisión, dijo que buscan mejorar el sindicato, no desaparecerlo, y apuntó que deben seguir juntos para que se logre el objetivo.

Con información de Guillermo Segura

ICM