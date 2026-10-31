¿Cómo Cotiza el Dólar Estadounidense Frente al Peso Mexicano este Sábado?

Este sábado, el dólar estadounidense se cotiza en 18.79 pesos mexicanos por billete en promedio, en el mercado cambiario electrónico, ya que al ser fin de semana los bancos cierran sus operaciones.

La buena noticia fue que el viernes, nuestra divisa logró tener un repunte frente al dólar, pero la mala fue que hiló por segundo mes consecutivo a la baja.

La moneda local cotizaba en 18.7825 unidades por dólar en la recta final de los negocios, con una apreciación del 0.40% después ⁠de haber llegado a debilitarse en la sesión hasta 18.9247.

Este nivel de pérdidas no se había visto desde agosto de 2025, sin embargo, antes del cierre de las transacciones logró mejorar. El peso acumula un ‌declive mensual del 4.5%.

El Banxico informó que el cierre del dólar el viernes fue de 18.8037 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 30 de octubre en los 18.79 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio para calcular las obligaciones en dólares, de acuerdo a lo determinado por Banxico para este sábado, es de 18.8148 pesos por cada divisa verde.

La cotización del dólar estadounidense en el mercado cambiario electrónico para este sábado oscila a la compra en los 18.8035 pesos y a la venta 18.8046 pesos.

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

Con información de N+

ICM