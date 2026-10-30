Dólar Roza los 19 Pesos: Así Cotiza el Peso Mexicano Hoy

El peso mexicano se depreció nuevamente frente al dólar, perfilando el segundo mes consecutivo de pérdidas, ante el desmantelamiento de operaciones del carry trade por expectativas de una menor brecha entre las tasas de interés de México y Estados Unidos.

La moneda nacional se ubicó en 18.9025 unidades por dólar, con un retroceso de un 0.23% frente al precio de referencia de LSEG del jueves, en niveles no vistos desde agosto de 2025. Rosando el pico de 19 pesos por dólar.

Este es un nivel no visto desde agosto de 2024, cuando cerró en 19.08 pesos por dólar.

El peso acumula un debilitamiento mensual del 4.5%.

Al inicio de la jornada de este viernes, el dólar se cotizaba en 18.89 pesos mexicanos en promedio en las instituciones bancarias.

El Banxico informó que el cierre del dólar el jueves fue de 18.8380 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En México, datos divulgados el viernes mostraron que el Producto Interno Bruto moderó su crecimiento en el tercer trimestre, aunque menos de lo esperado por el mercado.

Con información de N+.

LECQ/TLS