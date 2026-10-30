Dólar

Dólar Roza los 19 Pesos: Así Cotiza el Peso Mexicano Hoy

La divisa mexicana se acerca a la barrera de los 19 pesos por dólar, un nivel no visto desde agosto de 2024

Varios billetes de un dólar.Foto: Pixabay | Ilustrativa
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