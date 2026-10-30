Política

Consejero Chávez Propuso a Taddei que Talleres Gráficos Produjera Credenciales

Precisó que fue de última hora cuando Talleres Gráficos aceptó participar con dos empresas en la licitación para producir la credencial de elector

Consejero electoral del INE, Arturo Chávez.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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