Consejero Chávez Propuso a Taddei que Talleres Gráficos Produjera Credenciales

El consejero electoral del INE, Arturo Chávez, explicó que de última hora Talleres Gráficos de México aceptó participar con dos empresas en la licitación para producir la credencial de elector, cuando él fue director de esa entidad dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Aclaró que solo dirigió Talleres Gráficos durante 6 meses y desde el primer día planteó a la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, la posibilidad de que se hiciera cargo de toda la producción de credenciales de elector.

“Yo tuve una reunión con ella como director y le comenté que sería muy deseable que Talleres fuera una institución que compitiera por la credencial de elector, ella me dijo que no, porque, efectivamente, y esto me lo demostró, no teníamos las capacidades técnicas para hacerlo. Esto fue el 1º, día que yo llegué, jamás volvimos a tener una reunión al respecto y jamás volví a hablar del tema con ella”, indicó.

Pero después, cuando la licitación estaba por concluir dos grupos de empresas especialistas en producir la credencial que estaban compitiendo por el contrato lo buscaron para que Talleres Gráficos se uniera.

El consejero Chávez explicó que uno de los grupos le ofreció participación del 5% y el otro del 20% con quien finalmente se unió y ganaron el contrato que asciende a más de 61 millones de dólares.

“Una semana antes, los 2 consorcios nos buscan a Talleres Gráficos de México para que nos sumáramos a consorcios que ya estaban establecidos, y ahí fue donde decidimos participar, quienes compitieron eran empresas que ya venían haciendo la credencial, entonces, conocían todos los procesos, fue complementar algunos procesos que tiene que ver con pruebas técnicas de laboratorio, con control de calidad, con compra de material, con procesos de impresión, sobre todo de los sobres, recepción y control de material e insumos para producción, ensobretado de las credenciales para votar desde el extranjero. Nunca Talleres Gráficos participó en negociación, ni con el INE ni con nadie más”, precisó.

Hoy ese contrato para producir credenciales de elector está cuestionado porque las empresas que ganaron la licitación con Talleres Gráficos, tienen una presunta cercanía con el proveedor que aparece en los videos con Guadalupe Taddei.

En otro tema, el consejero Chávez dijo que, aunque llegó información a los consejeros electorales de que la Auditoría Superior de la Federación intervino al Órgano Interno de Control del INE para hacerle una auditoría forense sobre los indicios de corrupción denunciados, no les confirmaron que personal de la auditoría estuviera en esas oficinas.

Y es que el órgano fiscalizador del INE tiene su sede en un edificio alterno en Periférico Sur, cerca de la sede del órgano electoral.

Con información de Claudia Flores.

LECQ