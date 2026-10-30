INE Realiza Ajustes Temporales en Comisiones mientras Diputados Eligen a Nuevo Presidente

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó suplencias y ajustes temporales en la integración de diversas comisiones permanentes y temporales, derivados de la designación de Blanca Yassahara Cruz García como consejera presidenta provisional del instituto.

La medida busca garantizar la continuidad de los trabajos de los órganos colegiados hasta que la Cámara de Diputados nombre a quien ocupará la Presidencia del INE.

En sesión ordinaria, el Consejo General redistribuyó de manera temporal las presidencias que encabezaba la consejera Cruz García. Con ello, la Comisión de Organización Electoral será presidida por el consejero Arturo Castillo Loza, mientras que la Comisión del Registro Federal de Electores quedará a cargo de la consejera Norma De La Cruz Magaña.

Asimismo, se aprobó la incorporación de la consejera Carla Humphrey Jordan como integrante de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, y de la consejera Rita Bell López Vences a la Comisión de Fiscalización.

Por su parte, la Comisión Temporal del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero continuará sus trabajos con una consejería menos respecto de su integración original. El objetivo es preservar la operación de los órganos colegiados responsables de diversas actividades vinculadas al Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Los ajustes surtirán efecto desde su aprobación y permanecerán vigentes hasta la designación y entrada en funciones de la nueva persona titular de la presidencia del INE.

AMP