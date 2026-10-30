Política

INE Realiza Ajustes Temporales en Comisiones mientras Diputados Eligen a Nuevo Presidente

Las modificaciones permanecerán vigentes hasta que se designe a la persona titular del instituto

Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Foto: CuartoscuroSesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
INE Realiza Ajustes Temporales en Comisiones mientras Diputados Eligen a Nuevo Presidente | N+