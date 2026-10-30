Rendirán Homenaje de Cuerpo Presente a Cuauhtémoc Cárdenas en el Palacio de Bellas Artes

Este viernes 30 de octubre se realizará un homenaje al político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas, fallecido el miércoles, en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. El homenaje se llevará a cabo a las 12:30 horas con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Cuauhtémoc Cárdenas falleció el 28 de octubre de 2026 a los 92 años de edad en la Ciudad de México.

Ingeniero de profesión, Cárdenas fue uno de los políticos más influyentes de la izquierda en México, considerado precursor de la transición democrática del país.

Varios personajes de la política mexicana acudieron a su funeral, que se lleva a cabo en el Panteón Francés, ubicado en la Calzada Legaria, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum arribó al Panteón Francés, donde montó una guardia de honor.

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El Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México ha sido el recinto por excelencia para despedir y rendir homenaje (póstumo o en vida) a grandes figuras de la cultura, las artes, la literatura y el espectáculo.

Entre las personalidades más destacadas que han recibido homenajes en este recinto se encuentran Carlos Monsiváis, Juan Gabriel, José José, Silvia Pinal y María Félix.

Cuauhtémoc Cárdenas fue candidato a la presidencia de México en tres ocasiones. La primera en 1988, por el Frente Democrático Nacional (FDN), en una elección histórica que perdió frente a Carlos Salinas de Gortari.

En 1994, como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), volvió a competir por la presidencia, pero terminó perdiendo frente a Ernesto Zedillo.

Finalmente, en el 2000, compitió una vez más por la presidencia por el frente de la coalición Alianza por México, pero fue derrotado en las urnas por Vicente Fox.

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