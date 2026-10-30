Política

Rendirán Homenaje de Cuerpo Presente a Cuauhtémoc Cárdenas en el Palacio de Bellas Artes

La ceremonia en honor al político mexicano se realizará este viernes 30 de octubre en el recinto cultural

El político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas. Foto: ReutersEl político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas. Foto: Reuters
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