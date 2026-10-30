Hallan Cuerpo en Predio; Paramédicos Confirman que Está Vivo y lo Llevan al Hospital en León

Habitantes de la zona de Ibarrilla, en León Guanajuato, encontraron al salir a trabajar un cuerpo con heridas de bala, al revisarlo los paramédicos, confirman que sigue con vida y lo trasladan al hospital más cercano.

De acuerdo al reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron durante los primeros minutos de la mañana, cuando personas que pasan por un camino de terracería vieron a lo lejos un cuerpo con heridas de bala.

Al llamar al 911, los primeros en llegar fueron los policías municipales al igual que elementos de la Guardia Nacional, mientras que al acudir los paramédicos notaron que el hombre con impacto de bala, tenía signos vitales.

En ese momento, lo estabilizaron para poder trasladarlo al hospital más cercano, mientras que el personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se daba cita al lugar del hallazgo para comenzar con las indagatorias correspondientes.

Al momento del hallazgo, el hombre herido no pudo ser identificado por alguna autoridad.