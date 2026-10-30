Seguridad

Hallan Cuerpo en Predio; Paramédicos Confirman que Está Vivo y lo Llevan al Hospital en León

Fueron vecinos de la colonia Ibarrilla quienes al ver al hombre en el suelo con heridas de bala, llamaron al 911

La zona fue acordonada por elementos de varias corporaciones de Seguridad.Fotos: N+

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Vecinos de Ibarrilla en León descubren a un hombre herido de bala. Paramédicos confirman que está vivo y lo trasladan al hospital.

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