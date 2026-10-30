Seguridad

Muere Menor y Reportan Dos Lesionados tras Hechos de Violencia en Matamoros

La Fiscalía de Tamaulipas confirmó el fallecimiento luego de los incidentes registrados este jueves

Muere Menor y Reportan Dos Lesionados tras Hechos de Violencia en MatamorosMuere Menor y Reportan Dos Lesionados tras Hechos de Violencia en Matamoros. Foto: N+

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Violencia en Matamoros deja una menor fallecida y dos heridos. La Fiscalía de Tamaulipas busca esclarecer lo ocurrido.

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