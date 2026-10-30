Muere Menor y Reportan Dos Lesionados tras Hechos de Violencia en Matamoros

Una menor de edad perdió la vida y dos personas más resultaron lesionadas tras los incidentes registrados este jueves en Matamoros, confirmó la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

A través de un comunicado, la Vocería de Seguridad informó que la Fiscalía ya realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades conforme a derecho.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos ni la identidad de las personas involucradas.

Los hechos ocurrieron en medio de una serie de bloqueos registrados en distintos puntos de Matamoros y Río Bravo, luego de que Fuerzas Federales detuvieran a un objetivo prioritario presuntamente vinculado con un grupo de la delincuencia organizada.

De acuerdo con la actualización de la Vocería de Seguridad, la persona detenida fue extraída de la zona y trasladada para quedar a disposición de las autoridades correspondientes.

Por su parte, la Fiscalía de Tamaulipas informó que realiza las investigaciones para esclarecer los hechos en los que murió la menor y otras dos personas resultaron lesionadas, así como para deslindar responsabilidades.