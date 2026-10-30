Astronomía

La Superluna Estará Junto a las Pléyades: Aquí los Eventos Astronómicos de Noviembre

Este noviembre llegará una superluna y por si fuera poco habrá de alinearse con las Pléyades; estos son los eventos astronómicos del mes,

Habrá superluna en noviembre; estos son los eventos astronómicos del mesHabrá superluna en noviembre; estos son los eventos astronómicos del mes. Foto: Reuters

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