La Superluna Estará Junto a las Pléyades: Aquí los Eventos Astronómicos de Noviembre

Los mexicanos miden el tiempo con el estómago: cuando llega a la mesa el pan de muerto, sabemos que el pavo y los romeritos están a la vuelta de la esquina. El año está por apagarse, pero aún le quedan dos superlunas y varios eventos astronómicos para recordar.

Te contamos qué podrás ver en el cielo de noviembre. Y te adelantamos: este mes la Luna tendrá una corona.

4 y 5 de noviembre, Táuridas del Sur; 11 y 12, Táuridas del Norte

Por muchos siglos, el cometa 2P/Encke fue responsable de una de las mayores lluvias de estrellas del año. Los restos de este cometa se precipitaban en cientos de centellas desde la constelación de Tauro.

Los ocasiones bólidos provenientes de este cometa han sido tan grandes, que algunos científicos le atribuyen la responsabilidad en el evento de Tunguska, que barrió de 2 mil kilómetros cuadrados en Siberia en 1908.

Lluvia de estrellas Táuridas. Foto: Reuters

Hoy en día, los fragmentos que arroja 2P/Encke aún son capaces de provocar bólidos tan brillantes como la Luna, aunque mucho menos peligrosos que el que podría haber calcinado los bosques siberianos. Con los años, la lluvia de estrellas provocada por este cometa se ha dividido en dos: las Táuridas del Sur y las del Norte.

La lluvia de estrellas Táuridas del Sur llega a su pico los días 4 y 5 de noviembre. Sus centellas irradian desde la parte baja de la constelación del Toro.

En cambio, las Táuridas del Norte alcanzan su punto máximo entre el 11 y 12 de noviembre. Ambas lluvias de meteoros tienen un pico modesto de 5 centellas por hora. No obstante, los astrónomos coinciden en que siempre vale la pena vigilarlas, pues ambas aún pueden tener bólidos ocasionales.

16 y 17 de noviembre, lluvia de estrellas Leónidas

Si la idea de ver 5 centellas por hora por la promesa de observar un meteoro mayor no te convence, en ese caso debes esperar la lluvia de estrellas Leónidas. Esta lluvia de meteoros ha provocado muy célebres tormentas en los últimos doscientos años.

Las tormentas de meteoros de 1999, 2001 y 2002 alcanzaron las 5 mil centellas por hora. Es decir, había decenas de meteoros por minuto. Y todas venían de la constelación de Leo.

Este año se anticipa que las Leónidas alcancen 15 centellas por hora. Además, se calcula que cada año aumente el número de meteoros. Entre el 2031 y el 2064, esta lluvia de estrellas podría alcanzar las cien centellas por hora.

La lluvia de estrellas Leónidas llegar en noviembre. Foto: Reuters

La constelación de Leo saldrá por el este hacia la una de la mañana los días 16 y 17 de noviembre. Y además de las Leónidas podrás admirar a Marte y Júpiter juntos toda la noche, en el corazón de la constelación del león.

20 de noviembre, mejor día para ver a Mercurio por la mañana

Hace unos 2 mil 500 años, los griegos notaron que la salida del Sol solía ser anticipada por un lucero que no estaba fijo en el cielo. Esta “estrella vagabunda” (o planetes, en la lengua de Homero) pronto fue asociada con Hermes, el dios mensajero. Los romanos continuaron la tradición de identificar a este planeta con el emisario del Sol, pero en su panteón llevaba el nombre de Mercurio.

Aquel fenómeno se podrá admirar con extrema facilidad este 20 de noviembre. Antes del amanecer, Mercurio será visible en el este. Esto se debe a que el planeta se encuentran en un punto de máxima elongación.

Mujer observa Mercurio. Foto: Reuters

Desde las 5:15 de la mañana, el emisario del Sol estará un poco abajo de Venus. Si tienes la oportunidad de madrugar ese día, aprovéchala; para las 6 de la mañana Mercurio se habrá de difuminado con la luz del Sol.

24 de noviembre, una superluna acompañada de las Pléyades

Como adelantamos, este mes la reina de los eventos astronómicos será la Luna de Castor. El 24 de noviembre nuestro satélite estará a 361 mil kilómetros de distancia, mucho menos que los 385 mil que marca en promedio.

A este fenómeno le llamamos superluna y ocurre cuando el plenilunio coincide con el punto más cercano de su órbita.

Comúnmente, se dice que la Luna llega a brillar un 30% más en comparación con las microlunas, el fenómeno opuesto donde el satélite se ubica en el punto más lejano de su órbita. No obstante, esta cifra puede variar en función de las condiciones meteorológicas.

La Luna de Castor será la primera de tres superlunas y contará con otra sorpresa: toda la noche estará acompañada de las Pléyades. Como si fuera una corona, la Luna tendrá al cúmulo de estrellas junto arriba. De ahí que digamos que esta Luna es la reina de los eventos astronómicos del mes.